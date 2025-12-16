Idropulitrice K 2 Power Control
Con pistola Power Control e lance. Grazie all' App Home&Garden, è possibile ricevere consigli di pulizia per risultati ottimali. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 2 Power Control è perfetta per un uso saltuario e per superfici di piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h e una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con gancio Quick Connect per un facile collegamento tra idropulitrice, tubo e pistola. La Lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza e un pulito più efficace in meno tempo. La Lancia Vario Power permeette una facile regolazione della pressione semplicemente ruotando la lancia verso Hard e Soft e di determinare l'erogazione del detergente. L'idropulitrice K 2 Power Control è dotata di una maniglia telescopica regolabile in altezza per agevolare le manovre di spostamento dell'idropulitrice, inoltre permette di salvare spazio una volta riposta. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola e lancia con Quick ConnectBasta inserire e girare - sono disponibili due diverse lance. Impostazione ottimale della pressione: selezione di 3 livelli di pressione, oltre al livello del detersivo. Semplice controllo: i simboli sulle lance di spruzzatura visualizzano le impostazioni.
Impugnatura telescopica regolabile in altezzaSi allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Tubo flessibile di aspirazione integrato
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente
- Facile da usare. Tubo di aspirazione per l'utilizzo di detergenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4
|Peso con imballo (kg)
|5,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Cliccare lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 5 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Power Control
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.