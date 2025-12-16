L'idropulitrice Kärcher K 2 Power Control è perfetta per un uso saltuario e per superfici di piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h e una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con gancio Quick Connect per un facile collegamento tra idropulitrice, tubo e pistola. La Lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza e un pulito più efficace in meno tempo. La Lancia Vario Power permeette una facile regolazione della pressione semplicemente ruotando la lancia verso Hard e Soft e di determinare l'erogazione del detergente. L'idropulitrice K 2 Power Control è dotata di una maniglia telescopica regolabile in altezza per agevolare le manovre di spostamento dell'idropulitrice, inoltre permette di salvare spazio una volta riposta. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.