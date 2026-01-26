Idropulitrice K 3 Home

Dite addio allo sporco grazie all'idropulitrice K3 Home. Inclusi nella confezione un Lavasuperfici T 1 e un Detergente universale Patio&Deck (500 ml).

L'idropulitrice K3 Home con Kit Home è perfetta per pulire in maniera efficace tutte le superfici esterne, come veicoli, staccionate, mobili e giochi da giardino e vialetti. La dotazione comprende una pistola ad alta pressione con pratico attacco Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 6 m e un filtro dell'acqua per proteggere la pompa dall'ingresso di particelle di sporco. Inoltre è dotato di una lancia Vario Power (VPS), la cui pressione può essere regolata in base alle proprie esigenze di pulizia semplicemente ruotandola, e di un ugello mangiasporco con getto rotante per la pulizia dello sporco più ostinato. Il Kit Home include il lavasuperfici T 1 per la pulizia senza schizzi di superfici più ampie e il detergente "Patio & Deck" da 500 ml.

Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapido
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Serbatoio detergente estraibile
  • Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Gancio porta cavo
  • Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Pompa assiale tre pistoni
  • Manutenzione
Valvola di sicurezza e funzione stop motore
  • Previene i sovraccarichi
  • Spegnimento del motore a pistola chiusa
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Portata (l/h) max. 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 10,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 275 x 279 x 802

Scope of supply

  • Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
  • Pistola Alta Pressione: Quick Connect
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • gradini esterni
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Home

