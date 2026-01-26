L'idropulitrice K3 Home con Kit Home è perfetta per pulire in maniera efficace tutte le superfici esterne, come veicoli, staccionate, mobili e giochi da giardino e vialetti. La dotazione comprende una pistola ad alta pressione con pratico attacco Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 6 m e un filtro dell'acqua per proteggere la pompa dall'ingresso di particelle di sporco. Inoltre è dotato di una lancia Vario Power (VPS), la cui pressione può essere regolata in base alle proprie esigenze di pulizia semplicemente ruotandola, e di un ugello mangiasporco con getto rotante per la pulizia dello sporco più ostinato. Il Kit Home include il lavasuperfici T 1 per la pulizia senza schizzi di superfici più ampie e il detergente "Patio & Deck" da 500 ml.