Idropulitrice K 3 Home
Dite addio allo sporco grazie all'idropulitrice K3 Home. Inclusi nella confezione un Lavasuperfici T 1 e un Detergente universale Patio&Deck (500 ml).
L'idropulitrice K3 Home con Kit Home è perfetta per pulire in maniera efficace tutte le superfici esterne, come veicoli, staccionate, mobili e giochi da giardino e vialetti. La dotazione comprende una pistola ad alta pressione con pratico attacco Quick Connect, un tubo ad alta pressione da 6 m e un filtro dell'acqua per proteggere la pompa dall'ingresso di particelle di sporco. Inoltre è dotato di una lancia Vario Power (VPS), la cui pressione può essere regolata in base alle proprie esigenze di pulizia semplicemente ruotandola, e di un ugello mangiasporco con getto rotante per la pulizia dello sporco più ostinato. Il Kit Home include il lavasuperfici T 1 per la pulizia senza schizzi di superfici più ampie e il detergente "Patio & Deck" da 500 ml.
Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapido
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Serbatoio detergente estraibile
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Gancio porta cavo
- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Pompa assiale tre pistoni
- Manutenzione
Valvola di sicurezza e funzione stop motore
- Previene i sovraccarichi
- Spegnimento del motore a pistola chiusa
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|10,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|275 x 279 x 802
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Pistola Alta Pressione: Quick Connect
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- gradini esterni
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.