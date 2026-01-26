Con l'idropulitrice K 7 Power Flex, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. La K 7 Power Flex è dotata di un motore raffreddato ad acqua ed è stata progettata per la pulizia frequente e per affrontare lo sporco pesante che spesso si accumula su vialetti, piscine, biciclette o automobili di grandi dimensioni, ad esempio. L'ampia gamma di dotazioni include una pistola con un pratico adattatore Quick Connect tramite un tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa, una lancia Vario Power (VPS) e un Dirt Blaster con getto rotante. La regolazione della pressione sulla lancia VPS può essere modificata con una semplice rotazione e il Dirt Blaster elimina facilmente anche lo sporco più ostinato. Altri dettagli della dotazione includono il sistema detergente Plug 'n' Clean, la maniglia telescopica in alluminio e la posizione di parcheggio per accessori facilmente accessibili.