L'idropulitrice K 4 WCM possiede un motore raffreddato ad acqua che la fa durare a lungo nel tempo. Il tubo ad alta pressione di 6 metri è pensato per essere utilizzato quotidianamente. Grazie alla lancia Vario Power (VPS) e alla lancia mangiasporco incluse, è possibile pulire in maniera efficace patii, terrazze, muri esterni, mobili e attrezzi da giardino e veicoli. La pressione dell'acqua può essere controllata semplicemente ruotando la lancia VPS. Inoltre, la lancia mangiasporco assicura una rimozione efficace anche dello sporco più ostinato. Tutti gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina. Il filtro d'acqua premontato assicura che la pompa sia protetta dalle particelle di sporco.