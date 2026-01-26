Idropulitrice K 4 WCM
Potente e con motore raffreddato ad acqua: l'idropulitrice K 4 WCM è perfetta per rimuovere ogni tipo di sporco da veicoli e da tutte le superfici esterne.
L'idropulitrice K 4 WCM possiede un motore raffreddato ad acqua che la fa durare a lungo nel tempo. Il tubo ad alta pressione di 6 metri è pensato per essere utilizzato quotidianamente. Grazie alla lancia Vario Power (VPS) e alla lancia mangiasporco incluse, è possibile pulire in maniera efficace patii, terrazze, muri esterni, mobili e attrezzi da giardino e veicoli. La pressione dell'acqua può essere controllata semplicemente ruotando la lancia VPS. Inoltre, la lancia mangiasporco assicura una rimozione efficace anche dello sporco più ostinato. Tutti gli accessori possono essere riposti direttamente sulla macchina. Il filtro d'acqua premontato assicura che la pompa sia protetta dalle particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza strabilianteIl motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoIl tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|11,5
|Peso con imballo (kg)
|14,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- gradini esterni
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 WCM
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.