Idropulitrice K 7 Smart Control Flex Home
Per una potenza maggiore: K 7 Smart Control Flex Home con tubo PremiumFlex, pistola G 180 Q Smart Control, ideale per lo sporco ostinato in tutta la casa. Include Home Kit.
L'idropulitrice K 7 Smart Control Flex Home si collega all'app Kärcher Home & Garden via Bluetooth per una pulizia più semplice ed efficiente. L'app offre consigli, istruzioni di montaggio e manutenzione, e accesso al portale Kärcher Service. Il dispositivo ha una modalità boost per lo sporco ostinato e la pressione si regola tramite la pistola G 180 Q Smart Control o l'app. Include Home Kit con spazzola per superfici e detergente, lancia Multi Jet 3 in 1, tubo PremiumFlex, sistema detergente Plug 'n' Clean e maniglia telescopica.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Smart Control con modalità boost e lancia Multi Jet 3 in 1Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente. Include la modalità boost per una potenza extra per affrontare lo sporco ostinato. Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & GardenL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,3
|Peso con imballo (kg)
|25,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Kit casa: Lavasuperfici T 7 e detergente pietra e facciate 3 in 1 (1litro)
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 7 Smart Control Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.