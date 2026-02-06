L'idropulitrice K 7 Smart Control Flex Home si collega all'app Kärcher Home & Garden via Bluetooth per una pulizia più semplice ed efficiente. L'app offre consigli, istruzioni di montaggio e manutenzione, e accesso al portale Kärcher Service. Il dispositivo ha una modalità boost per lo sporco ostinato e la pressione si regola tramite la pistola G 180 Q Smart Control o l'app. Include Home Kit con spazzola per superfici e detergente, lancia Multi Jet 3 in 1, tubo PremiumFlex, sistema detergente Plug 'n' Clean e maniglia telescopica.