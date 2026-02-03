Grazie al suo motore di lunga durata raffreddato ad acqua, l'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect offre una potenza costante per le pulizie frequenti, mentre l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre grande flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect è dotata di un display LCD con 3 livelli di pressione, tra cui eco!Mode e 2 livelli di detergente. Per un utilizzo senza fatica, la funzione COMFORT!Hold riduce lo sforzo, mentre la regolazione del livello sulla pistola migliora l'ergonomia. Include un Home Kit con accessorio lavasuperfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per la pulizia di ampie superfici. Il sistema Quick Connect consente un collegamento senza sforzo del tubo flessibile ad alta pressione e la lancia Multi Jet 4 in 1 combina 4 tipi di getto che possono essere selezionati ruotando la testa della lancia. Il concetto di detergente 2 in 1 garantisce inoltre un'applicazione ottimale del detergente a seconda dell'applicazione. Grazie alla connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, la pressione può essere comodamente impostata tramite smartphone. L'app offre anche un consulente applicativo, nonché consigli di utilizzo.