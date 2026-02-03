Idropulitrice K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
L'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect Home per casa e auto offre una resa per area di 60 m²/h con motore raffreddato ad acqua, tubo PremiumFlex e avvolgitubo. Include Home Kit.
Grazie al suo motore di lunga durata raffreddato ad acqua, l'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect offre una potenza costante per le pulizie frequenti, mentre l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre grande flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect è dotata di un display LCD con 3 livelli di pressione, tra cui eco!Mode e 2 livelli di detergente. Per un utilizzo senza fatica, la funzione COMFORT!Hold riduce lo sforzo, mentre la regolazione del livello sulla pistola migliora l'ergonomia. Include un Home Kit con accessorio lavasuperfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per la pulizia di ampie superfici. Il sistema Quick Connect consente un collegamento senza sforzo del tubo flessibile ad alta pressione e la lancia Multi Jet 4 in 1 combina 4 tipi di getto che possono essere selezionati ruotando la testa della lancia. Il concetto di detergente 2 in 1 garantisce inoltre un'applicazione ottimale del detergente a seconda dell'applicazione. Grazie alla connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, la pressione può essere comodamente impostata tramite smartphone. L'app offre anche un consulente applicativo, nonché consigli di utilizzo.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligente
- Il design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili.
- Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi sostenibili realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|19
|Peso con imballo (kg)
|28,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Kit casa: Lavasuperfici T 7 e detergente pietra e facciate 3 in 1 (1litro)
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Maniglia per il trasporto integrata
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.