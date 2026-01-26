Idropulitrice K 4 Classic
Facile da trasportare e da riporre: l'idropulitrice K 4 Classic può essere utilizzata per affrontare ogni tipo di sporco.
Un'idropulitrice che può essere riposta ovunque: K 4 Classic può essere trasportata e riposta facilmente e senza sforzi grazie alle sue dimensioni compatte ma risulta al contempo potente e performante grazie al suo motore universale. La maniglia telescopica in alluminio può essere regolata in altezza, rendendo il lavoro molto ergonomico. La dotazione include una pistola alta pressione con attacco Quick Connect per collegare in modo rapido gli accessori, un tubo ad alta pressione di 6 metri, una lancia Vario Power, un ugello mangiasporco e un filtro dell'acqua preinstallato. K 4 Classic, coprendo un'area di lavoro di 30mq, è ideale per un utilizzo regolare su tutti i tipi di sporco e per ogni superficie esterna: veicoli, staccionate, mobili e giochi da giardino, persiane e muretti esterni.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (W)
|1800
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,6
|Peso con imballo (kg)
|6,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
