Un'idropulitrice che può essere riposta ovunque: K 4 Classic può essere trasportata e riposta facilmente e senza sforzi grazie alle sue dimensioni compatte ma risulta al contempo potente e performante grazie al suo motore universale. La maniglia telescopica in alluminio può essere regolata in altezza, rendendo il lavoro molto ergonomico. La dotazione include una pistola alta pressione con attacco Quick Connect per collegare in modo rapido gli accessori, un tubo ad alta pressione di 6 metri, una lancia Vario Power, un ugello mangiasporco e un filtro dell'acqua preinstallato. K 4 Classic, coprendo un'area di lavoro di 30mq, è ideale per un utilizzo regolare su tutti i tipi di sporco e per ogni superficie esterna: veicoli, staccionate, mobili e giochi da giardino, persiane e muretti esterni.