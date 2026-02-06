Idropulitrice K 3
L'idropulitrice ad alta pressione K3 è ideale per un uso occasionale e per lo sporco normale. Perfetta per biciclette, recinzioni da giardino, motociclette, ecc.
Kärcher K3 - Dite addio allo sporco. Idropulitrice ad alta pressione con pistola Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, adatta per l'uso occasionale ad esempio su biciclette, recinzioni da giardino e motociclette. La pressione dell'acqua può essere regolata in base alla superficie da pulire semplicemente ruotando la lancia Vario Power (VPS). La lancia mangiasporco con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato. La pompa di Kärcher K3 è protetta da un filtro dell'acqua, per una lunga durata.
Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapidoIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Serbatoio detergente estraibileSerbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
Gancio porta cavoGancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5
|Peso con imballo (kg)
|7,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.