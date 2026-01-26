Idropulitrice K 5 FJ
K 5 FJ è la compagna ideale per la pulizia periodica di sporco moderato su auto, vialetti e altre superfici intorno alla casa. Include diffusore detergente schiumogeno.
L'idropulitrice K 5 FJ è lo strumento ideale per la pulizia periodica di sporco moderato, come quello su veicoli e superfici di medie dimensioni intorno alla casa. È dotata di pistola con grilletto, tubo ad alta pressione da 8 metri, lancia Vario Power (VPS), Dirt Blaster con getto rotante per rimuovere lo sporco più ostinato, lancia schiumogena per la massima potenza di dissoluzione dello sporco e un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa dall'ingresso di piccole particelle di sporco. La pressione può essere facilmente regolata sulla lancia Vario Power (VPS) semplicemente ruotandola, per una pulizia mirata e delicata sulle superfici. Il Dirt Blaster con getto rotante garantisce prestazioni di pulizia eccezionali anche sullo sporco più ostinato. Tutti gli accessori possono essere riposti facilmente sul dispositivo stesso.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integrato
- Comodo e facile uso di detergenti.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinato
- Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandi
- Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
- Facile da manovrare
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 145
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (W)
|2100
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,3
|Peso con imballo (kg)
|10,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 FJ
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.