L'idropulitrice K 5 FJ è lo strumento ideale per la pulizia periodica di sporco moderato, come quello su veicoli e superfici di medie dimensioni intorno alla casa. È dotata di pistola con grilletto, tubo ad alta pressione da 8 metri, lancia Vario Power (VPS), Dirt Blaster con getto rotante per rimuovere lo sporco più ostinato, lancia schiumogena per la massima potenza di dissoluzione dello sporco e un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa dall'ingresso di piccole particelle di sporco. La pressione può essere facilmente regolata sulla lancia Vario Power (VPS) semplicemente ruotandola, per una pulizia mirata e delicata sulle superfici. Il Dirt Blaster con getto rotante garantisce prestazioni di pulizia eccezionali anche sullo sporco più ostinato. Tutti gli accessori possono essere riposti facilmente sul dispositivo stesso.