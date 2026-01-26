Idropulitrice K 5 WCM
Una performance che convince: l'idropulitrice K 5 WCM con motore raffreddato ad acqua è perfetto per rimuovere ogni tipo di sporco da patii, terrazze e veicoli.
Una performance che stupisce: l'idropulitrice K 5 WCM, con il suo potente motore raffreddato ad acqua, rimuove efficacemente lo sporco da ogni superficie esterna. I patii, le terrazze e ogni superficie all'esterno risulta pulita in modo facile grazie a tutta la potenza dell'acqua. L'intensità della pressione può essere controllata semplicemente ruotando la lancia Vario Power, così da pulire ogni superficie con la pressione dell'acqua corretta. La dotazione include anche una lancia mangiasporco per rimuovere lo sporco più ostinato e di un filtro integrato che protegge la pompa dalle particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integrato
- Comodo e facile uso di detergenti.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinato
- Il tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,5
|Peso con imballo (kg)
|15,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Videos
Aree di applicazione
- Muri del giardino e in pietra
- gradini esterni
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 WCM
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.