Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ
Efficace, portatile e ultra versatile: la leggera idropulitrice a media pressione a batteria KHB 6 Battery Set MJ con tubo di aspirazione, batteria da 18 V e caricabatteria.
Nessuna connessione elettrica? Nessun problema! La leggera idropulitrice portatile a media pressione KHB 6 Plus Battery Set MJ della piattaforma Kärcher 18 V Battery pulisce praticamente tutto in casa e in giardino senza bisogno di alimentazione elettrica. La dotazione comprende un tubo di aspirazione e un secchio pieghevole salvaspazio per la pulizia in movimento senza collegamento dell'acqua. Può essere utilizzato anche con fonti d'acqua naturali come l'acqua piovana. L'ugello Multi Jet 5 in 1 MJ 24 incluso in questo set lo rende ideale per affrontare un'ampia gamma di applicazioni. Il passaggio tra getto spot, getto piatto, getto di risciacquo, getto nebulizzato o getto corrente è rapidissimo, senza dover cambiare ugello o lancia. Quando l'acqua da sola non basta, gli accessori opzionali come la spazzola di lavaggio o il getto di schiuma aumentano la forza pulente.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia mobileIndipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria Non è necessario alcun collegamento idrico grazie al tubo di aspirazione compreso nella fornitura.
Media pressione regolabile ed efficienteMassimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione. Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Dispositivo dal design leggero ed innovativoMassima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
- Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
- Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- MJ 24 Multi Jet 5 in 1
- serbatoio d'acqua pieghevole
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Lancia a spruzzo: lungo
- Filtro idrico integrato
- Filtro
- SH 5 Tubo di aspirazione
Aree di applicazione
- Vasi per fiori
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Recinzioni
- Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI KHB 6 Plus Battery Set MJ
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.