Nessuna connessione elettrica? Nessun problema! La leggera idropulitrice portatile a media pressione KHB 6 Plus Battery Set MJ della piattaforma Kärcher 18 V Battery pulisce praticamente tutto in casa e in giardino senza bisogno di alimentazione elettrica. La dotazione comprende un tubo di aspirazione e un secchio pieghevole salvaspazio per la pulizia in movimento senza collegamento dell'acqua. Può essere utilizzato anche con fonti d'acqua naturali come l'acqua piovana. L'ugello Multi Jet 5 in 1 MJ 24 incluso in questo set lo rende ideale per affrontare un'ampia gamma di applicazioni. Il passaggio tra getto spot, getto piatto, getto di risciacquo, getto nebulizzato o getto corrente è rapidissimo, senza dover cambiare ugello o lancia. Quando l'acqua da sola non basta, gli accessori opzionali come la spazzola di lavaggio o il getto di schiuma aumentano la forza pulente.