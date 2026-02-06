Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ

Efficace, portatile e ultra versatile: la leggera idropulitrice a media pressione a batteria KHB 6 Battery Set MJ con tubo di aspirazione, batteria da 18 V e caricabatteria.

Nessuna connessione elettrica? Nessun problema! La leggera idropulitrice portatile a media pressione KHB 6 Plus Battery Set MJ della piattaforma Kärcher 18 V Battery pulisce praticamente tutto in casa e in giardino senza bisogno di alimentazione elettrica. La dotazione comprende un tubo di aspirazione e un secchio pieghevole salvaspazio per la pulizia in movimento senza collegamento dell'acqua. Può essere utilizzato anche con fonti d'acqua naturali come l'acqua piovana. L'ugello Multi Jet 5 in 1 MJ 24 incluso in questo set lo rende ideale per affrontare un'ampia gamma di applicazioni. Il passaggio tra getto spot, getto piatto, getto di risciacquo, getto nebulizzato o getto corrente è rapidissimo, senza dover cambiare ugello o lancia. Quando l'acqua da sola non basta, gli accessori opzionali come la spazzola di lavaggio o il getto di schiuma aumentano la forza pulente.

Caratteristiche e vantaggi
Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ: Pulizia mobile
Pulizia mobile
Indipendente dalle fonti dall'allacciamento elettrico grazie alla tecnologia a batteria Non è necessario alcun collegamento idrico grazie al tubo di aspirazione compreso nella fornitura.
Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ: Media pressione regolabile ed efficiente
Media pressione regolabile ed efficiente
Massimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione. Pulisce anche le superfici più delicate, in modo delicato ed affidabile
Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ: Dispositivo dal design leggero ed innovativo
Dispositivo dal design leggero ed innovativo
Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
  • Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
  • Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) max. 24
Pressione variabile Media pressione
Portata (l/h) max. 200
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 302 x 89 x 265

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
  • Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"
  • MJ 24 Multi Jet 5 in 1
  • serbatoio d'acqua pieghevole

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Lancia a spruzzo: lungo
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
  • SH 5 Tubo di aspirazione
Idropistola KHB 6 Plus Battery Set MJ
Aree di applicazione
  • Vasi per fiori
  • Giocattoli e carretti
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Biciclette
  • Recinzioni
  • Giocattoli da giardino
