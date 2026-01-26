Idropulitrice K 5 Basic
L'idropulitrice K 5 Basic è un'idropulitrice raffreddata ad acqua per un utilizzo quotidiano su tutti i tipi di sporco.
L'idropulitrice K 5 Basic è l'ideale per pulire ogni tipo di veicolo, muretto, patio o superfice esterna. K 5 Basic è equipaggiata con un potente motore raffreddato ad acqua ed è dotata di una pistola con Quick Connect per attaccare in modo veloce tutti gli accessori. Il tubo ad alta pressione è lungo 8 metri. E' dotata di una lancia Vario Power che permette di pulire le superfici con la pressione più adatta e di una lancia mangiasporco per una pulizia più puntuale delle superfici più sporche. Filtro d'acqua integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza strabilianteInnovativo motore raffreddato ad acqua: non c’è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.
ManigliaSi allunga per agevolare lo spostamento
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|11,5
|Peso con imballo (kg)
|15
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: Quick Connect
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Basic
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.