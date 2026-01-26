L'idropulitrice K 5 Basic è l'ideale per pulire ogni tipo di veicolo, muretto, patio o superfice esterna. K 5 Basic è equipaggiata con un potente motore raffreddato ad acqua ed è dotata di una pistola con Quick Connect per attaccare in modo veloce tutti gli accessori. Il tubo ad alta pressione è lungo 8 metri. E' dotata di una lancia Vario Power che permette di pulire le superfici con la pressione più adatta e di una lancia mangiasporco per una pulizia più puntuale delle superfici più sporche. Filtro d'acqua integrato.