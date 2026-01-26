Idropulitrice K 5 Basic

L'idropulitrice K 5 Basic è un'idropulitrice raffreddata ad acqua per un utilizzo quotidiano su tutti i tipi di sporco.

L'idropulitrice K 5 Basic è l'ideale per pulire ogni tipo di veicolo, muretto, patio o superfice esterna. K 5 Basic è equipaggiata con un potente motore raffreddato ad acqua ed è dotata di una pistola con Quick Connect per attaccare in modo veloce tutti gli accessori. Il tubo ad alta pressione è lungo 8 metri. E' dotata di una lancia Vario Power che permette di pulire le superfici con la pressione più adatta e di una lancia mangiasporco per una pulizia più puntuale delle superfici più sporche. Filtro d'acqua integrato.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 5 Basic: Potenza strabiliante
Potenza strabiliante
Innovativo motore raffreddato ad acqua: non c’è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropulitrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.
Idropulitrice K 5 Basic: Maniglia
Maniglia
Si allunga per agevolare lo spostamento
Idropulitrice K 5 Basic: Ruote grandi
Ruote grandi
Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Portata (l/h) max. 500
Resa per area (m²/h) 40
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 2,1
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 11,5
Peso con imballo (kg) 15
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: Quick Connect
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 8 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Impugnatura telescopica
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Filtro idrico integrato
  • Aspirazione acqua
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Per la pulizia delle utilitarie.
  • gradini esterni
  • Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
  • Muri del giardino e in pietra
RICAMBI K 5 Basic

