Idropulitrice K 4 Black Home
K 4 Black Home è ideale per la pulizia di auto, vialetti e superfici esterne. Lavasuperfici T 5 incluso.
L'idropulitrice K 4 Black Home è lo strumento ideale per pulire veicoli e aree esterne di medie dimensioni. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 6 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS) e un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche quelle più delicate. Il lavasuperfici T 1 incluso consente una pulizia più rapida su grandi superfici con risultati perfetti. Le lance, il tubo flessibile e la pistola ad alta pressione possono essere riposti sugli alloggiamenti della macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1800
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,5
|Peso con imballo (kg)
|9,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Prolunga lancia
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Black Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.