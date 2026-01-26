Idropulitrice K 2 Premium

Dite addio allo sporco: lava facilmente le superficie esterne e i mobili da giardino con l'idropulitrice K 2 Premium.

Rendi lo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno un ricordo del passato: l'idropulitrice K 2 Premium con lancia VarioPower e lancia mangiasporco è la soluzione ideale per lavori di pulizia occasionali di casa. Il getto piatto della lancia singola e il getto rotante della lancia mangiasporco rimuovono anche lo sporco più ostinato. Le ruote rendono l'idropulitrice K 2 facile da trasportare ovunque sia necessaria. Il sistema Quick Connect offre ulteriore comodità poiché l'attacco rapido consente di inserire e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da quattro metri dal dispositivo e di azionare facilmente la pistola. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium stessa.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integrato
Comodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinato
Conservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandi
Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Sistema Quick Connect
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,2
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia alta pressione
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 4 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Terrazzo
  • Per la pulizia delle utilitarie.
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Premium

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.