Idropulitrice K 2 Premium
Dite addio allo sporco: lava facilmente le superficie esterne e i mobili da giardino con l'idropulitrice K 2 Premium.
Rendi lo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno un ricordo del passato: l'idropulitrice K 2 Premium con lancia VarioPower e lancia mangiasporco è la soluzione ideale per lavori di pulizia occasionali di casa. Il getto piatto della lancia singola e il getto rotante della lancia mangiasporco rimuovono anche lo sporco più ostinato. Le ruote rendono l'idropulitrice K 2 facile da trasportare ovunque sia necessaria. Il sistema Quick Connect offre ulteriore comodità poiché l'attacco rapido consente di inserire e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da quattro metri dal dispositivo e di azionare facilmente la pistola. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium stessa.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Terrazzo
- Per la pulizia delle utilitarie.
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.