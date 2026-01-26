Rendi lo sporco su auto, gradini, attrezzi da giardinaggio e mobili da esterno un ricordo del passato: l'idropulitrice K 2 Premium con lancia VarioPower e lancia mangiasporco è la soluzione ideale per lavori di pulizia occasionali di casa. Il getto piatto della lancia singola e il getto rotante della lancia mangiasporco rimuovono anche lo sporco più ostinato. Le ruote rendono l'idropulitrice K 2 facile da trasportare ovunque sia necessaria. Il sistema Quick Connect offre ulteriore comodità poiché l'attacco rapido consente di inserire e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da quattro metri dal dispositivo e di azionare facilmente la pistola. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sulla K 2 Premium stessa.