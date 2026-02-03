Con l'idropulitrice K 3 FJ Home, lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'uso occasionale in casa e dona una brillantezza scintillante a piccole superfici di giardini e patii, nonché a mobili da giardino e automobili. L'Home Kit include la spazzola per superfici T 1 e 500 ml di detergente Patio & Deck. Grazie alla lancia a getto Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Il Dirt Blaster con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato e la pompa è protetta da un filtro dell'acqua, per una lunga durata. Include il diffusore detergente schiumogeno aggiuntivo e 500 ml di shampoo per auto. Le ruote scorrevoli rendono l'idropulitrice K 3 FJ Home facile da trasportare ovunque sia necessario.