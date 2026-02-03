Idropulitrice K 3 FJ Home
Questa idropulitrice è ideale per affrontare lo sporco su piccole superfici di giardini e patii, mobili da giardino e molto altro. Include Home Kit e il diffusore detergente schiumogeno.
Con l'idropulitrice K 3 FJ Home, lo sporco è un ricordo del passato. Grazie al tubo ad alta pressione da 6 metri, l'idropulitrice è perfetta per l'uso occasionale in casa e dona una brillantezza scintillante a piccole superfici di giardini e patii, nonché a mobili da giardino e automobili. L'Home Kit include la spazzola per superfici T 1 e 500 ml di detergente Patio & Deck. Grazie alla lancia a getto Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Il Dirt Blaster con getto rotante rimuove anche lo sporco più ostinato e la pompa è protetta da un filtro dell'acqua, per una lunga durata. Include il diffusore detergente schiumogeno aggiuntivo e 500 ml di shampoo per auto. Le ruote scorrevoli rendono l'idropulitrice K 3 FJ Home facile da trasportare ovunque sia necessario.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|8,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Prolunga lancia
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili già pronto all'uso RM 562
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 FJ Home
