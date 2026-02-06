Idropulitrice K 2 Power Control Home
Idropulitrice con App Home&Garden, che fornisce supporto e consigli di pulizia per risultati ottimali. Incl. Lavasuperfici T 1 e detergente. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h
L'idropulitrice K 2 Power Control Home è adatta ad un uso saltuario su superfici di medio piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h ed una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con aggancio Quick Connect che permette un collegamento facile con gli altri elementi dell'idropulitrice come il tubo e la pistola. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che, grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft, ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 2 Power Control Home è dotata di un pratico vano porta detergente per un uso agevole e con meno sprechi di detergente, di un lavasuperfici per pulire anche le superfici di grandi dimensioni senza schizzi. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola e lancia con Quick ConnectBasta inserire e girare - sono disponibili due diverse lance. Impostazione ottimale della pressione: selezione di 3 livelli di pressione, oltre al livello del detersivo. Semplice controllo: i simboli sulle lance di spruzzatura visualizzano le impostazioni.
Impugnatura telescopica regolabile in altezzaSi allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Tubo flessibile di aspirazione integrato
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente
- Facile da usare. Tubo di aspirazione per l'utilizzo di detergenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4
|Peso con imballo (kg)
|6,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 5 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
