Idropulitrice K 4 Comfort Premium
L'idropulitrice K 4 Comfort Premium con una resa per area di 30 m²/h, tubo PremiumFlex, avvolgitubo e motore raffreddato ad acqua è ideale per la casa e l'auto.
La K 4 Comfort Premium è un'idropulitrice potente e pratica, ideale per rimuovere lo sporco moderato in casa e in auto. Il suo motore raffreddato ad acqua di lunga durata garantisce prestazioni costanti, mentre il pratico avvolgitubo con tubo PremiumFlex assicura la massima flessibilità. Inoltre, la pistola G 180 50 Q COMFORT!Hold riduce lo sforzo fino al 50%, consentendo un lavoro senza affaticamento, e grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato in modo rapido e semplice. L'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere comodamente regolati ruotando la testa della lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere riposti facilmente e in modo compatto sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo integrato e utili consigli di utilizzo. La confezione comprende 1 litro di detersivo.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligenteIl design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili. Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Pistola a grilletto Comfort con COMFORT!Hold e Quick ConnectCOMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di mantenimento. Particolarmente vantaggioso per applicazioni prolungate nella pulizia di ampie superfici. Attacco Quick Connect per un facile collegamento del tubo flessibile ad alta pressione.
Multigetto 4 in 1Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia. Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Soluzione detersivo 2 in 1
- L'innovativo concetto dei detergenti offre la massima flessibilità e un dosaggio ottimale per ogni operazione di pulizia.
- Il detersivo può essere erogato tramite la lancia Multi Jet oppure, per ottenere più schiuma, tramite lo schiumogeno con dosaggio del detersivo.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Progettato con il 20% di plastica riciclata¹⁾
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,4
|Peso con imballo (kg)
|17,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 8 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Gancio portacavo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Ruote con superficie dei componenti morbida
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
