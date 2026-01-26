La K 4 Comfort Premium è un'idropulitrice potente e pratica, ideale per rimuovere lo sporco moderato in casa e in auto. Il suo motore raffreddato ad acqua di lunga durata garantisce prestazioni costanti, mentre il pratico avvolgitubo con tubo PremiumFlex assicura la massima flessibilità. Inoltre, la pistola G 180 50 Q COMFORT!Hold riduce lo sforzo fino al 50%, consentendo un lavoro senza affaticamento, e grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato in modo rapido e semplice. L'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere comodamente regolati ruotando la testa della lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere riposti facilmente e in modo compatto sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo integrato e utili consigli di utilizzo. La confezione comprende 1 litro di detersivo.