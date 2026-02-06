L'idropulitrice K 5 Black T 5 è ideale per pulire veicoli e aree esterne di medie dimensioni. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS), un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche quelle più delicate. Il lavasuperfici T 5 incluso consente una pulizia più rapida su grandi superfici per risultati perfetti. Le lance, il tubo flessibile e la pistola ad alta pressione possono essere collocati sugli appositi alloggiamenti appositi sulla macchina.