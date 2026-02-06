Idropulitrice K 5 Black T5
K 5 Black T 5 è ideale per la pulizia di auto, vialetti e ampie superfici. Lavasuperfici T 5 incluso.
L'idropulitrice K 5 Black T 5 è ideale per pulire veicoli e aree esterne di medie dimensioni. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS), un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche quelle più delicate. Il lavasuperfici T 5 incluso consente una pulizia più rapida su grandi superfici per risultati perfetti. Le lance, il tubo flessibile e la pistola ad alta pressione possono essere collocati sugli appositi alloggiamenti appositi sulla macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 145
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|2100
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|6,2
|Peso con imballo (kg)
|10,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Lavasuperfici: T 5
- Prolunga lancia
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Black T5
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.