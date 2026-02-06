Idropulitrice K 5 Comfort Premium Car
Idropulitrice K 5 Comfort Premium Car con una resa per area di 40 m²/h, motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo. Include kit di pulizia per auto.
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Car è ideale per rimuovere lo sporco moderato da casa e dall'auto. Dotata di un robusto motore raffreddato ad acqua, la macchina offre prestazioni di pulizia costantemente elevate. Include il kit di pulizia per auto con spazzola rotante con attacco intercambiabile, panno in microfibra e 1 litro di shampoo per auto. L'avvolgitubo integrato con il tubo flessibile PremiumFlex consente maneggevolezza e buona libertà di movimento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente lo sforzo e garantisce un'esperienza di pulizia senza fatica. Il sistema Quick Connect consente inoltre di collegare e scollegare rapidamente il tubo ad alta pressione. Direttamente dalla lancia Multi Jet 4 in 1 è possibile selezionare tra 4 tipi di getto ruotando la testa della lancia, adattandosi alle diverse attività di pulizia. Il concetto di detergente 2 in 1 garantisce comfort e un'applicazione perfetta del detergente a seconda dell'applicazione. Cavi e accessori possono essere riposti in modo compatto sulla macchina. Il supporto è fornito dall'app Kärcher Home & Garden con consulente applicativo integrato, nonché utili suggerimenti di utilizzo.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligente
- Il design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili.
- Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Pistola a grilletto Comfort con COMFORT!Hold e Quick Connect
- COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di mantenimento. Particolarmente vantaggioso per applicazioni prolungate nella pulizia di ampie superfici.
- Attacco Quick Connect per un facile collegamento del tubo flessibile ad alta pressione.
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Soluzione detersivo 2 in 1
- L'innovativo concetto dei detergenti offre la massima flessibilità e un dosaggio ottimale per ogni operazione di pulizia.
- Il detersivo può essere erogato tramite la lancia Multi Jet oppure, per ottenere più schiuma, tramite lo schiumogeno con dosaggio del detersivo.
- I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,3
|Peso con imballo (kg)
|20,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Kit auto: K 5: Spazzola rotante, accessorio intercambiabile Auto e Bici, panno in microfibra, Shampoo per auto 3 in 1, 1 l
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Comfort Premium Car
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.