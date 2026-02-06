L'idropulitrice K 5 Comfort Premium Car è ideale per rimuovere lo sporco moderato da casa e dall'auto. Dotata di un robusto motore raffreddato ad acqua, la macchina offre prestazioni di pulizia costantemente elevate. Include il kit di pulizia per auto con spazzola rotante con attacco intercambiabile, panno in microfibra e 1 litro di shampoo per auto. L'avvolgitubo integrato con il tubo flessibile PremiumFlex consente maneggevolezza e buona libertà di movimento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente lo sforzo e garantisce un'esperienza di pulizia senza fatica. Il sistema Quick Connect consente inoltre di collegare e scollegare rapidamente il tubo ad alta pressione. Direttamente dalla lancia Multi Jet 4 in 1 è possibile selezionare tra 4 tipi di getto ruotando la testa della lancia, adattandosi alle diverse attività di pulizia. Il concetto di detergente 2 in 1 garantisce comfort e un'applicazione perfetta del detergente a seconda dell'applicazione. Cavi e accessori possono essere riposti in modo compatto sulla macchina. Il supporto è fornito dall'app Kärcher Home & Garden con consulente applicativo integrato, nonché utili suggerimenti di utilizzo.