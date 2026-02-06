Lavapatio PCL 6
Grazie alle spazzole a rullo rotanti e alla distribuzione dell'acqua integrata, il lavapatio PCL 6 rimuove lo sporco dai patii in modo rapido, accurato e uniforme.
Il lavapatio PCL 6, alimentata elettricamente, può essere utilizzata per rimuovere lo sporco ostinato dai pavimenti in legno in modo estremamente semplice, uniforme, rapido e accurato. Basta collegare il dispositivo al tubo da giardino e sei pronto per iniziare la pulizia. Grazie alla combinazione di quattro spazzole a rullo rotanti e all'alimentazione idrica regolabile, lo sporco può essere bagnato in modo rapido e affidabile, contemporaneamente raccolto e trasportato via. Il pavimento viene pulito a fondo in pochissimo tempo utilizzando solo la minima quantità d'acqua necessaria. La larghezza e la posizione dei rulli sono progettate per garantire che due assi vengano pulite fino al bordo in un solo passaggio, il che consente anche di risparmiare tempo. Grazie alle spazzole a rullo sostituibili, non solo i rivestimenti per pavimenti in legno e WPC, ma anche le piastrelle e le lastre in pietra lisce e a pori fini sono facili da pulire, ottenendo risultati perfetti.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni elevate, consumi ridottiMotore efficiente e a risparmio energetico per azionare le quattro spazzole a rullo, che ruotano in direzioni opposte. Incredibilmente facile e comodo da usare per una pulizia rapida, accurata e uniforme.
Quattro spazzole a rullo rotanti di alta qualità (quelle incluse nella fornitura sono per superfici in legno)Le spazzole a rullo per superfici in legno sono adatte per la pulizia di pavimenti in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC. Le spazzole a rullo per superfici in pietra sono disponibili come accessori per l'utilizzo su piastrelle e lastre in pietra lisce e a pori fini.
Connettore spazzola Quick Connect
L'acqua viene distribuita sulla superficie da pulire da due ugelli di spruzzatura sull'alloggiamento della spazzola
- Bagna, rimuove e raccoglie lo sporco in un solo passaggio. Rimuove lo sporco ostinato.
Il volume dell'acqua può essere regolato tramite una valvola
- Pulizia a basso consumo d'acqua. La quantità di acqua utilizzata varia a seconda delle esigenze dell'attività di pulizia.
Paraspruzzi
- L'ambiente circostante rimane pulito. L'acqua sporca viene scaricata nell'alloggiamento della spazzola.
- L'alloggiamento della spazzola copre le spazzole quasi completamente.
- L'alloggiamento della spazzola è progettato per la pulizia fino al bordo.
Regolazione dell'angolo dell'impugnatura a qualsiasi grado
- Posizione di lavoro ergonomica, in quanto l'altezza dell'impugnatura può essere adattata all'altezza dell'utente.
Posizione di ritiro
- Posizione di rimessaggio salvaspazio per proteggere le spazzole quando il dispositivo non è in uso.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|10
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Consumo di acqua a 4 bar (l/h)
|max. 180
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|0,3
|Velocità della spazzola (rpm)
|600 - 800
|Larghezza superfice di lavoro della spazzola a rullo (mm)
|300
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,5
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Scope of supply
- Spazzole a rullo per superfici in legno: 4 Pezzo(i)
Dotazione
- Due ugelli d'acqua
- Valvola per il controllo del volume dell'acqua
- Sistema di stoccaggio
- Impugnatura ergonomica
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Balconi
- Superfici di legno
- Muschio verde
- Muschio
Accessori
RICAMBI PCL 6
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.