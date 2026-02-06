Il lavapatio PCL 6, alimentata elettricamente, può essere utilizzata per rimuovere lo sporco ostinato dai pavimenti in legno in modo estremamente semplice, uniforme, rapido e accurato. Basta collegare il dispositivo al tubo da giardino e sei pronto per iniziare la pulizia. Grazie alla combinazione di quattro spazzole a rullo rotanti e all'alimentazione idrica regolabile, lo sporco può essere bagnato in modo rapido e affidabile, contemporaneamente raccolto e trasportato via. Il pavimento viene pulito a fondo in pochissimo tempo utilizzando solo la minima quantità d'acqua necessaria. La larghezza e la posizione dei rulli sono progettate per garantire che due assi vengano pulite fino al bordo in un solo passaggio, il che consente anche di risparmiare tempo. Grazie alle spazzole a rullo sostituibili, non solo i rivestimenti per pavimenti in legno e WPC, ma anche le piastrelle e le lastre in pietra lisce e a pori fini sono facili da pulire, ottenendo risultati perfetti.