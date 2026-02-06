Lavapatio PCL 6

Grazie alle spazzole a rullo rotanti e alla distribuzione dell'acqua integrata, il lavapatio PCL 6 rimuove lo sporco dai patii in modo rapido, accurato e uniforme.

Il lavapatio PCL 6, alimentata elettricamente, può essere utilizzata per rimuovere lo sporco ostinato dai pavimenti in legno in modo estremamente semplice, uniforme, rapido e accurato. Basta collegare il dispositivo al tubo da giardino e sei pronto per iniziare la pulizia. Grazie alla combinazione di quattro spazzole a rullo rotanti e all'alimentazione idrica regolabile, lo sporco può essere bagnato in modo rapido e affidabile, contemporaneamente raccolto e trasportato via. Il pavimento viene pulito a fondo in pochissimo tempo utilizzando solo la minima quantità d'acqua necessaria. La larghezza e la posizione dei rulli sono progettate per garantire che due assi vengano pulite fino al bordo in un solo passaggio, il che consente anche di risparmiare tempo. Grazie alle spazzole a rullo sostituibili, non solo i rivestimenti per pavimenti in legno e WPC, ma anche le piastrelle e le lastre in pietra lisce e a pori fini sono facili da pulire, ottenendo risultati perfetti.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapatio PCL 6: Prestazioni elevate, consumi ridotti
Motore efficiente e a risparmio energetico per azionare le quattro spazzole a rullo, che ruotano in direzioni opposte. Incredibilmente facile e comodo da usare per una pulizia rapida, accurata e uniforme.
Lavapatio PCL 6: Quattro spazzole a rullo rotanti di alta qualità (quelle incluse nella fornitura sono per superfici in legno)
Le spazzole a rullo per superfici in legno sono adatte per la pulizia di pavimenti in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC. Le spazzole a rullo per superfici in pietra sono disponibili come accessori per l'utilizzo su piastrelle e lastre in pietra lisce e a pori fini.
Lavapatio PCL 6: Connettore spazzola Quick Connect
L'acqua viene distribuita sulla superficie da pulire da due ugelli di spruzzatura sull'alloggiamento della spazzola
  • Bagna, rimuove e raccoglie lo sporco in un solo passaggio. Rimuove lo sporco ostinato.
Il volume dell'acqua può essere regolato tramite una valvola
  • Pulizia a basso consumo d'acqua. La quantità di acqua utilizzata varia a seconda delle esigenze dell'attività di pulizia.
Paraspruzzi
  • L'ambiente circostante rimane pulito. L'acqua sporca viene scaricata nell'alloggiamento della spazzola.
  • L'alloggiamento della spazzola copre le spazzole quasi completamente.
  • L'alloggiamento della spazzola è progettato per la pulizia fino al bordo.
Regolazione dell'angolo dell'impugnatura a qualsiasi grado
  • Posizione di lavoro ergonomica, in quanto l'altezza dell'impugnatura può essere adattata all'altezza dell'utente.
Posizione di ritiro
  • Posizione di rimessaggio salvaspazio per proteggere le spazzole quando il dispositivo non è in uso.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 10
Pressione variabile Bassa pressione
Consumo di acqua a 4 bar (l/h) max. 180
Potenza nominale di ingresso (kW) 0,3
Velocità della spazzola (rpm) 600 - 800
Larghezza superfice di lavoro della spazzola a rullo (mm) 300
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,5
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 347 x 307 x 1314

Scope of supply

  • Spazzole a rullo per superfici in legno: 4 Pezzo(i)

Dotazione

  • Due ugelli d'acqua
  • Valvola per il controllo del volume dell'acqua
  • Sistema di stoccaggio
  • Impugnatura ergonomica
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Balconi
  • Superfici di legno
  • Muschio verde
  • Muschio
Accessori
