Pur essendo costruita in modo compatto, la K 3 Compact offre tutta la potenza di un'idropulitrice Karcher. Il manico telescopico in alluminio consente di riporre l'idropulitrice per risparmiare spazio ed è estremamente mobile. Dotata di pistola Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power, Dirt Blaster e filtro dell'acqua, la K 3 Compact è ideale per l'uso occasionale e per lo sporco leggero su mobili e attrezzi da giardino, biciclette e intorno alla casa. Le prestazioni sono di 25 m²/h.