Idropulitrice K 3 Compact
Idropulitrice molto compatta, facile da trasportare e riporre. Ideale per rimuovere lo sporco dalle superfici esterne intorno alla casa. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
Pur essendo costruita in modo compatto, la K 3 Compact offre tutta la potenza di un'idropulitrice Karcher. Il manico telescopico in alluminio consente di riporre l'idropulitrice per risparmiare spazio ed è estremamente mobile. Dotata di pistola Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power, Dirt Blaster e filtro dell'acqua, la K 3 Compact è ideale per l'uso occasionale e per lo sporco leggero su mobili e attrezzi da giardino, biciclette e intorno alla casa. Le prestazioni sono di 25 m²/h.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo compatto e leggeroFacile da trasportare e salva spazio
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Gli accessori sono sempre in ordine e a portata di mano e rimangono in ordine a fine lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,2
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Compact
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.