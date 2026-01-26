Idropulitrice K 3 Compact

Idropulitrice molto compatta, facile da trasportare e riporre. Ideale per rimuovere lo sporco dalle superfici esterne intorno alla casa. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h

Pur essendo costruita in modo compatto, la K 3 Compact offre tutta la potenza di un'idropulitrice Karcher. Il manico telescopico in alluminio consente di riporre l'idropulitrice per risparmiare spazio ed è estremamente mobile. Dotata di pistola Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power, Dirt Blaster e filtro dell'acqua, la K 3 Compact è ideale per l'uso occasionale e per lo sporco leggero su mobili e attrezzi da giardino, biciclette e intorno alla casa. Le prestazioni sono di 25 m²/h.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 3 Compact: Dispositivo compatto e leggero
Facile da trasportare e salva spazio
Idropulitrice K 3 Compact: Impugnatura telescopica
L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Idropulitrice K 3 Compact: Detergente
Tubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
  • Gli accessori sono sempre in ordine e a portata di mano e rimangono in ordine a fine lavoro.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Portata (l/h) 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,2
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Impugnatura telescopica
  • Filtro idrico integrato
Idropulitrice K 3 Compact
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Compact

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.