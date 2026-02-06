Idropulitrice K 2 Horizontal VPS

Piccola e salvaspazio: la K 2 Horizontal VPS è l'idropulitrice perfetta per l'uso occasionale e lo sporco leggero, ad esempio su biciclette e/o attrezzi da giardino e mobili da esterno.

Veloce come un lampo: l'idropulitrice ultracompatta e salvaspazio K 2 Horizontal VPS elimina lo sporco da piccole superfici e veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno in un batter d'occhio. Il dispositivo è ideale per tutte le operazioni di pulizia occasionali in casa e in giardino. Grazie alla lancia a getto Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 Horizontal VPS ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 3 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. La pistola a grilletto e la lancia a getto possono essere riposte sul dispositivo stesso per comodità. Il cavo si avvolge attorno alla base del dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 2 Horizontal VPS: Macchina super compatta e salvaspazio
Macchina super compatta e salvaspazio
Occupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Idropulitrice K 2 Horizontal VPS: Tubo di aspirazione detergente integrato
Tubo di aspirazione detergente integrato
Comodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Idropulitrice K 2 Horizontal VPS: Stoccaggio ordinato
Stoccaggio ordinato
Il tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar) 20 - max. 110
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza nominale di ingresso (W) 1400
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,5
Peso con imballo (kg) 4,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 197 x 248

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Filtro idrico integrato
  • Riavvolgimento cavo
Idropulitrice K 2 Horizontal VPS
