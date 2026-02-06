Idropulitrice K 2 Horizontal VPS
Piccola e salvaspazio: la K 2 Horizontal VPS è l'idropulitrice perfetta per l'uso occasionale e lo sporco leggero, ad esempio su biciclette e/o attrezzi da giardino e mobili da esterno.
Veloce come un lampo: l'idropulitrice ultracompatta e salvaspazio K 2 Horizontal VPS elimina lo sporco da piccole superfici e veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno in un batter d'occhio. Il dispositivo è ideale per tutte le operazioni di pulizia occasionali in casa e in giardino. Grazie alla lancia a getto Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 Horizontal VPS ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 3 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. La pistola a grilletto e la lancia a getto possono essere riposte sul dispositivo stesso per comodità. Il cavo si avvolge attorno alla base del dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazioOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoIl tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 110
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1400
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|4,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
- Riavvolgimento cavo
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Horizontal VPS
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.