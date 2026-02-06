Veloce come un lampo: l'idropulitrice ultracompatta e salvaspazio K 2 Horizontal VPS elimina lo sporco da piccole superfici e veicoli, attrezzi da giardino e mobili da esterno in un batter d'occhio. Il dispositivo è ideale per tutte le operazioni di pulizia occasionali in casa e in giardino. Grazie alla lancia a getto Vario Power (VPS), la pressione dell'acqua può essere facilmente regolata in base alla superficie con un semplice movimento di rotazione. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 Horizontal VPS ovunque sia necessario. Per una maggiore comodità, il sistema Quick Connect consente di agganciare e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da 3 metri dal dispositivo e dalla pistola a grilletto. La pistola a grilletto e la lancia a getto possono essere riposte sul dispositivo stesso per comodità. Il cavo si avvolge attorno alla base del dispositivo.