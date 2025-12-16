Idropulitrice K 3 Premium Power Control
Idropulitrice con App home&garden, per risultati di pulizia ottimali. Include un pratico avvolgitubo. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 3 Premium Power Control è indicata per un uso su superfici di piccole/medie dimensioni ed è indicata per la pulizia di biciclette o moto, utensili e arredi da giardino e vialetti o aree piastrellate. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. La Lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace in meno tempo. La Lancia Vario Power permette una facile regolazione della pressione semplicemente ruotando la lancia verso Hard e Soft e di determinare l'erogazione del detergente. L'idropulitrice K 3 Premium Power Control ha come equipaggiamento un pratico avvolgitubo e un serbatoio del detergente estraibile. Ha in oltre a disposizione un ulteriore maniglia alla base per un trasporto più pratico e due robuste ruote. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Avvolgitubo per un comodo utilizzoIl tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio. Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole. Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Serbatoio detergente estraibile
- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|7,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 7 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
