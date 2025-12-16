L'idropulitrice Kärcher K 3 Premium Power Control è indicata per un uso su superfici di piccole/medie dimensioni ed è indicata per la pulizia di biciclette o moto, utensili e arredi da giardino e vialetti o aree piastrellate. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. La Lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, permette una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alla concorrenza ed un pulito più efficace in meno tempo. La Lancia Vario Power permette una facile regolazione della pressione semplicemente ruotando la lancia verso Hard e Soft e di determinare l'erogazione del detergente. L'idropulitrice K 3 Premium Power Control ha come equipaggiamento un pratico avvolgitubo e un serbatoio del detergente estraibile. Ha in oltre a disposizione un ulteriore maniglia alla base per un trasporto più pratico e due robuste ruote. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.