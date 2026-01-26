Idropulitrice K 4 Power Control Flex Home
K 4 Power Control Flex con tubo PremiumFlex e pistola G 160 Q Power Control è adatta per lo sporco moderato su terrazze, mobili da giardino e auto. Include Home Kit.
Con l'idropulitrice K 4 Power Control Flex Home, pulire ogni superficie alla giusta pressione è incredibilmente facile. E grazie all'app Kärcher Home & Garden, trovare la giusta pressione è altrettanto semplice. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app supporta gli utenti con consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o verificato sulla pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex colpisce anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per cambi di detergente senza sforzo, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore comodità, una maniglia telescopica per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica nell'inserimento e nel disinserimento del tubo ad alta pressione nel dispositivo e nella pistola, nonché la posizione di parcheggio per garantire accessori sempre a portata di mano. L'Home Kit garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa ed è dotato di spazzola per superfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|11,9
|Peso con imballo (kg)
|17,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Power Control Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.