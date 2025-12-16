Idropulitrice K 2 Premium Power Control

Idropulitrice con App Home&Garden, che fornisce supporto e consigli di pulizia per risultati ottimali. Incl. Vaschetta del detergente. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h

L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è adatta a un uso saltuario su superfici di medio piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h e una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con aggancio Quick Connect che permette un collegamento facile con gli altri elementi dell'idropulitrice come il tubo e la pistola. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è dotata di una maniglia telescopica che permette uno stoccaggio più agevole. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 2 Premium Power Control: Applicazione per la casa e il giardino
Applicazione per la casa e il giardino
L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Idropulitrice K 2 Premium Power Control: Pistola e lancia con Quick Connect
Pistola e lancia con Quick Connect
Basta inserire e girare - sono disponibili due diverse lance. Impostazione ottimale della pressione: selezione di 3 livelli di pressione, oltre al livello del detersivo. Semplice controllo: i simboli sulle lance di spruzzatura visualizzano le impostazioni.
Idropulitrice K 2 Premium Power Control: Impugnatura telescopica regolabile in altezza
Impugnatura telescopica regolabile in altezza
Si allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Serbatoio detergente estraibile
  • Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
  • Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
  • I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Portata (l/h) max. 360
Resa per area (m²/h) 20
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,4
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,1
Peso con imballo (kg) 6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q
  • Lancia Vario Power
  • Cliccare lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 7 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Impugnatura telescopica
  • Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Premium Power Control

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

