Idropulitrice K 2 Premium Power Control
Idropulitrice con App Home&Garden, che fornisce supporto e consigli di pulizia per risultati ottimali. Incl. Vaschetta del detergente. Pressione max 110 bar | Portata 360 l/h | Resa 20 m²/h
L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è adatta a un uso saltuario su superfici di medio piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h e una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con aggancio Quick Connect che permette un collegamento facile con gli altri elementi dell'idropulitrice come il tubo e la pistola. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è dotata di una maniglia telescopica che permette uno stoccaggio più agevole. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola e lancia con Quick ConnectBasta inserire e girare - sono disponibili due diverse lance. Impostazione ottimale della pressione: selezione di 3 livelli di pressione, oltre al livello del detersivo. Semplice controllo: i simboli sulle lance di spruzzatura visualizzano le impostazioni.
Impugnatura telescopica regolabile in altezzaSi allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Serbatoio detergente estraibile
- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,1
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia Vario Power
- Cliccare lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 7 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
