L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è adatta a un uso saltuario su superfici di medio piccole dimensioni, ha una potenza di 110 bar, una portata di 350 l/h e una resa di 20 m²/h. In dotazione ha due lance con aggancio Quick Connect che permette un collegamento facile con gli altri elementi dell'idropulitrice come il tubo e la pistola. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. L'idropulitrice K 2 Premium Power Control è dotata di una maniglia telescopica che permette uno stoccaggio più agevole. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.