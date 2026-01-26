Idropulitrice K 2 Horizontal
La piccola ma potente K 2 Horizontal è perfetta per la pulizia quotidiana di veicoli, mobili e giochi da giardino e superfici esterne.
Piccola e salva spazio, l'idropulitrice K 2 Horizontal con la lancia a ventaglio per eliminare lo sporco da tutte le superfici esterne come veicoli, mobili e giochi da giardino, staccionate o sentieri. Grazie al peso ridotto e alla pratica maniglia integrata, l'idropulitrice può essere trasportata consemplicità. Il pratico sistema Quick Connect permette di connettere tutti gli accessori velocemente. Tutti gli accessori contenuti nella dotazione, fra cui il tubo ad alta pressione da 3 metri, possono essere facilmente riposti in modo compatto sulla macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina super compatta e salvaspazioOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 110
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (W)
|1400
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|4,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Tubo alta pressione: 3 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
- Riavvolgimento cavo
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2 Horizontal
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.