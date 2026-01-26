Idropulitrice K 4 Power Control Flex eco!Booster
La K 4 Power Control Go!Further è un'idropulitrice nera in edizione limitata realizzata con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi come l'eco!Booster.
L'idropulitrice che fa un ulteriore passo avanti: l'edizione limitata K 4 Power Control Flex eco!Booster nera, realizzata con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di praticità. E grazie all'app Kärcher Home & Garden, trovare la pressione giusta è semplicissimo. Il consulente applicativo integrato nell'app supporta gli utenti con consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati di pulizia perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o controllato sulla pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex convince anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per un cambio detergente senza sforzo, il tubo ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore praticità, un manico telescopico per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica inserendo e rimuovendo il tubo ad alta pressione dal dispositivo, oltre alla pistola e alla posizione di parcheggio per garantire accessori sempre facilmente accessibili.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Caratteristiche sostenibiliProgettato con il 35% di plastica riciclata¹⁾ 50% di efficienza idrica ed energetica²⁾ con il 50% di prestazioni di pulizia in più³⁾ Tubo di aspirazione per fonti d'acqua alternative, come i barili per la raccolta dell'acqua piovana
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Sistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|11,9
|Peso con imballo (kg)
|16,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Kärcher eco!Booster, lava il 50% in più in metà tempo rispetto alla lancia a getto piatto standard Kärcher. Dati confermati da un istituto di test indipendente. / ³⁾ Rispetto alle prestazioni di pulizia della lancia a getto piatto standard Kärcher. Dati confermati da un istituto di test indipendente.
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 160 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- eco!Booster
- Tubo alta pressione: 8 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Tubo di aspirazione acqua da fonti alternative
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Power Control Flex eco!Booster
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.