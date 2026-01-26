L'idropulitrice che fa un ulteriore passo avanti: l'edizione limitata K 4 Power Control Flex eco!Booster nera, realizzata con il 35% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di praticità. E grazie all'app Kärcher Home & Garden, trovare la pressione giusta è semplicissimo. Il consulente applicativo integrato nell'app supporta gli utenti con consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati di pulizia perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o controllato sulla pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex convince anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per un cambio detergente senza sforzo, il tubo ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore praticità, un manico telescopico per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica inserendo e rimuovendo il tubo ad alta pressione dal dispositivo, oltre alla pistola e alla posizione di parcheggio per garantire accessori sempre facilmente accessibili.