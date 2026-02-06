Idropistola KHB 4-18

L'idropulitrice portatile semplifica la pulizia. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura. 

La pulizia con l'idropulitrice portatile è semplice ed efficiente. Il dispositivo pratico e compatto può essere utilizzato direttamente qua e là per la pulizia senza lunghi preparativi. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. L'ampia gamma di accessori opzionali come getto di schiuma, spazzola di lavaggio, tubo di aspirazione e bocchetta 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura. 

Caratteristiche e vantaggi
Idropistola KHB 4-18: Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Idropistola KHB 4-18: Media pressione regolabile ed efficiente
21 bar di pressione per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. Ugello a getto piatto per una pulizia delicata compreso nella fornitura.
Idropistola KHB 4-18: Design leggero e compatto
Massima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Con il tubo autoadescante, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
  • Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
  • MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione.
  • Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Pressione (bar) 21
Pressione variabile Media pressione
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Portata (l/h) max. 170
Autonomia per ricarica della batteria (min) 14 (2,5 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Lancia a spruzzo: lungo
  • Ugello a getto piatto
  • Filtro idrico integrato
  • Filtro
Idropistola KHB 4-18
Aree di applicazione
  • Vasi per fiori
  • Giocattoli e carretti
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Biciclette
  • Recinzioni
  • Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI KHB 4-18

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.