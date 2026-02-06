Idropistola KHB 4-18
L'idropulitrice portatile semplifica la pulizia. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.
La pulizia con l'idropulitrice portatile è semplice ed efficiente. Il dispositivo pratico e compatto può essere utilizzato direttamente qua e là per la pulizia senza lunghi preparativi. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. L'ampia gamma di accessori opzionali come getto di schiuma, spazzola di lavaggio, tubo di aspirazione e bocchetta 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileTecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Media pressione regolabile ed efficiente21 bar di pressione per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. Ugello a getto piatto per una pulizia delicata compreso nella fornitura.
Design leggero e compattoMassima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Con il tubo autoadescante, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.
Accessori per una vasta gamma di applicazioni
- Per scale e aree più piccole: Lavasuperfici PS 20.
- MJ 24 combina la funzione di cinque ugelli e una lancia a spruzzo per la pulizia e l'irrigazione.
- Per aree più difficili da raggiungere: il giunto a 360 ° sul VJ 24.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|21
|Pressione variabile
|Media pressione
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Portata (l/h)
|max. 170
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|14 (2,5 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Lancia a spruzzo: lungo
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Videos
Aree di applicazione
- Vasi per fiori
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Recinzioni
- Giocattoli da giardino
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI KHB 4-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.