La pulizia con l'idropulitrice portatile è semplice ed efficiente. Il dispositivo pratico e compatto può essere utilizzato direttamente qua e là per la pulizia senza lunghi preparativi. Con l'ugello a getto piatto delicato è possibile rimuovere in un batter d'occhio lo sporco da mobili da giardino, giocattoli, bidoni della spazzatura e molti altri oggetti e superfici. L'ampia gamma di accessori opzionali come getto di schiuma, spazzola di lavaggio, tubo di aspirazione e bocchetta 5 in 1 consente ulteriori applicazioni. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.