Che sia nel bagagliaio di un'auto o su uno scaffale, grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K 4 Compact UM si adatta ovunque senza difficoltà. La K 4 Compact UM può essere facilmente trasportata e rapidamente riposta e offre tutta la potenza di un'idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico in alluminio regolabile in altezza garantisce una comoda altezza di trazione. Ulteriori dettagli dell'attrezzatura: maniglia per il trasporto, pistola a spruzzo Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia a spruzzo Vario Power (VPS), Dirt Blaster e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere comodamente riposti sul coperchio anteriore. La K 4 Compact UM, con una resa superficiale di 30 m²/h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato (piccole auto, recinzioni da giardino, biciclette, ecc.).