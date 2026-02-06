Idropulitrice K 4 Compact UM Home

Facile da trasportare e veloce da riporre: la K 4 Compact UM per l'uso occasionale su sporco moderato. Include manico telescopico. Rendimento di superficie di 30 m²/h.

Che sia nel bagagliaio di un'auto o su uno scaffale, grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K 4 Compact UM si adatta ovunque senza difficoltà. La K 4 Compact UM può essere facilmente trasportata e rapidamente riposta e offre tutta la potenza di un'idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico in alluminio regolabile in altezza garantisce una comoda altezza di trazione. Ulteriori dettagli dell'attrezzatura: maniglia per il trasporto, pistola a spruzzo Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia a spruzzo Vario Power (VPS), Dirt Blaster e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere comodamente riposti sul coperchio anteriore. La K 4 Compact UM, con una resa superficiale di 30 m²/h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato (piccole auto, recinzioni da giardino, biciclette, ecc.).

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 4 Compact UM Home: Dispositivo compatto e leggero
Dispositivo compatto e leggero
Facile da trasportare, per una pulizia flessibile.
Idropulitrice K 4 Compact UM Home: Impugnatura telescopica
Impugnatura telescopica
L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Idropulitrice K 4 Compact UM Home: Detergente
Detergente
Tubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
  • Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Portata (l/h) 420
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza nominale di ingresso (kW) 1,8
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,7
Peso con imballo (kg) 9,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 273 x 256 x 456

Scope of supply

  • Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Impugnatura telescopica
  • Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Per la pulizia delle utilitarie.
