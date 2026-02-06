Idropulitrice K 4 Compact UM Home
Facile da trasportare e veloce da riporre: la K 4 Compact UM per l'uso occasionale su sporco moderato. Include manico telescopico. Rendimento di superficie di 30 m²/h.
Che sia nel bagagliaio di un'auto o su uno scaffale, grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K 4 Compact UM si adatta ovunque senza difficoltà. La K 4 Compact UM può essere facilmente trasportata e rapidamente riposta e offre tutta la potenza di un'idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico in alluminio regolabile in altezza garantisce una comoda altezza di trazione. Ulteriori dettagli dell'attrezzatura: maniglia per il trasporto, pistola a spruzzo Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia a spruzzo Vario Power (VPS), Dirt Blaster e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere comodamente riposti sul coperchio anteriore. La K 4 Compact UM, con una resa superficiale di 30 m²/h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato (piccole auto, recinzioni da giardino, biciclette, ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo compatto e leggeroFacile da trasportare, per una pulizia flessibile.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Portata (l/h)
|420
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1,8
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,7
|Peso con imballo (kg)
|9,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|273 x 256 x 456
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 Compact UM Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.