Idropulitrice K 7 WCM Car&Home
L'idropulitrice K 7 WCM Car & Home con motore raffreddato ad acqua rimuove lo sporco da terrazze e veicoli in modo efficace e potente. Include il Car Cleaning Kit e l'Home Kit.
Per una pulizia potente e impeccabile! La K 7 WCM Car & Home è la compagna ideale per un uso frequente e per lo sporco più ostinato: il suo potente motore raffreddato ad acqua elimina lo sporco da vialetti, terrazze, attrezzi da giardino e veicoli di grandi dimensioni. Include l'Home Kit con lavasuperfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate. Include anche una spazzola di lavaggio rotante per rimuovere la patina grigia, un panno asciutto, una lancia schiumogena che eroga schiuma ad alta aderenza e massima potenza di dissoluzione dello sporco e 1 litro di Shampoo Auto. Per pulire le superfici in modo particolarmente efficace e delicato, la lancia Vario Power (VPS) può essere regolata con una semplice rotazione. Altre caratteristiche includono il Dirt Blaster con getto rotante, che assicura eccellenti risultati di pulizia senza compromessi anche sullo sporco più ostinato. Un filtro per l'acqua integrato protegge inoltre la pompa dalle particelle di sporco. Tutti gli accessori inclusi possono essere riposti sul dispositivo stesso.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio ordinatoIl tubo, la lancia e la pistola con il tubo possono essere riposti direttamente sulla macchina.
Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,2
|Peso con imballo (kg)
|23
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Kit casa: Lavasuperfici T 7 e detergente pietra e facciate 3 in 1 (1litro)
- Prolunga lancia
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Lancia Vario Power
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Muri del giardino e in pietra
- gradini esterni
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Macchine
- Mobile homes
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 7 WCM Car&Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.