Per una pulizia potente e impeccabile! La K 7 WCM Car & Home è la compagna ideale per un uso frequente e per lo sporco più ostinato: il suo potente motore raffreddato ad acqua elimina lo sporco da vialetti, terrazze, attrezzi da giardino e veicoli di grandi dimensioni. Include l'Home Kit con lavasuperfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate. Include anche una spazzola di lavaggio rotante per rimuovere la patina grigia, un panno asciutto, una lancia schiumogena che eroga schiuma ad alta aderenza e massima potenza di dissoluzione dello sporco e 1 litro di Shampoo Auto. Per pulire le superfici in modo particolarmente efficace e delicato, la lancia Vario Power (VPS) può essere regolata con una semplice rotazione. Altre caratteristiche includono il Dirt Blaster con getto rotante, che assicura eccellenti risultati di pulizia senza compromessi anche sullo sporco più ostinato. Un filtro per l'acqua integrato protegge inoltre la pompa dalle particelle di sporco. Tutti gli accessori inclusi possono essere riposti sul dispositivo stesso.