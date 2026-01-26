Idropulitrice K 7 Comfort Premium

L'idropulitrice K 7 Comfort Premium, con una resa per area di 60 m²/h, motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo, è ideale per lo sporco più ostinato.

L'idropulitrice K 7 Comfort Premium è ideale per rimuovere lo sporco ostinato da casa e auto. Il motore raffreddato ad acqua, quindi di lunga durata, è progettato per pulizie frequenti e garantisce prestazioni affidabili. L'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre praticità e grande flessibilità. Inoltre, la pistola a grilletto G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di tenuta, consentendo un lavoro senza fatica, e grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato in modo rapido e semplice. L'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto, che possono essere comodamente regolati direttamente dalla lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Oltre al cavo, anche gli accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per il miglior supporto possibile durante l'uso, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente integrato e utili consigli e trucchi.

Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1
  • Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
  • Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
  • Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
  • Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
  • Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
  • Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
  • Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
  • Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
  • Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
  • Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
  • Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
  • Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
  • Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
  • Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
  • Imballaggi sostenibili realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 230
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Portata (l/h) max. 600
Resa per area (m²/h) 60
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Potenza allacciata (kW) 3
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 18,8
Peso con imballo (kg) 25,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.

Scope of supply

  • Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 in 1
  • Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
  • Avvolgitubo integrato
  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
  • Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
  • Impugnatura telescopica
  • Maniglia per il trasporto integrata
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Materiale della pompa: in alluminio
  • Filtro idrico integrato
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
  • Ruote con superficie dei componenti morbida
Idropulitrice K 7 Comfort Premium
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Recinzioni
  • Muri del giardino e in pietra
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Macchine
  • Mobile homes
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
