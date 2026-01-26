L'idropulitrice K 7 Comfort Premium è ideale per rimuovere lo sporco ostinato da casa e auto. Il motore raffreddato ad acqua, quindi di lunga durata, è progettato per pulizie frequenti e garantisce prestazioni affidabili. L'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre praticità e grande flessibilità. Inoltre, la pistola a grilletto G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di tenuta, consentendo un lavoro senza fatica, e grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato in modo rapido e semplice. L'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto, che possono essere comodamente regolati direttamente dalla lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Oltre al cavo, anche gli accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per il miglior supporto possibile durante l'uso, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente integrato e utili consigli e trucchi.