Idropulitrice K 7 Comfort Premium
L'idropulitrice K 7 Comfort Premium, con una resa per area di 60 m²/h, motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo, è ideale per lo sporco più ostinato.
L'idropulitrice K 7 Comfort Premium è ideale per rimuovere lo sporco ostinato da casa e auto. Il motore raffreddato ad acqua, quindi di lunga durata, è progettato per pulizie frequenti e garantisce prestazioni affidabili. L'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre praticità e grande flessibilità. Inoltre, la pistola a grilletto G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di tenuta, consentendo un lavoro senza fatica, e grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato in modo rapido e semplice. L'innovativa lancia multigetto 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto, che possono essere comodamente regolati direttamente dalla lancia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Oltre al cavo, anche gli accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per il miglior supporto possibile durante l'uso, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente integrato e utili consigli e trucchi.
Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi sostenibili realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|18,8
|Peso con imballo (kg)
|25,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori.
Scope of supply
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Maniglia per il trasporto integrata
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
