Veloce come un lampo: l'idropulitrice K 2 con lancia VarioPower e lancia mangiasporco elimina in un batter d'occhio lo sporco da veicoli, gradini, attrezzi da giardino e mobili da esterno. Il dispositivo compatto è ideale per tutte le attività di pulizia intorno alla casa. Il getto piatto della lancia singola in dotazione produce risultati di pulizia mirati sulle superfici delicate. Il getto rotante della lancia mangiasporco rimuove anche lo sporco più ostinato. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 ovunque sia necessario. Il sistema Quick Connect offre ulteriore comodità poiché il l'attacco rapido consente di inserire e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da quattro metri dal dispositivo e di azionare facilmente la pistola. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sulla K 2 stessa.