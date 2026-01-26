Idropulitrice K 2
K 2 Kärcher è l'idropulitrice perfetta per l'uso occasionale sporco leggero, ad esempio su biciclette e/o attrezzi da giardino nonché mobili da esterno.
Veloce come un lampo: l'idropulitrice K 2 con lancia VarioPower e lancia mangiasporco elimina in un batter d'occhio lo sporco da veicoli, gradini, attrezzi da giardino e mobili da esterno. Il dispositivo compatto è ideale per tutte le attività di pulizia intorno alla casa. Il getto piatto della lancia singola in dotazione produce risultati di pulizia mirati sulle superfici delicate. Il getto rotante della lancia mangiasporco rimuove anche lo sporco più ostinato. Grazie al suo peso ridotto e alla pratica maniglia di trasporto integrata, puoi trasportare facilmente la K 2 ovunque sia necessario. Il sistema Quick Connect offre ulteriore comodità poiché il l'attacco rapido consente di inserire e sganciare facilmente il tubo ad alta pressione da quattro metri dal dispositivo e di azionare facilmente la pistola. Tutti gli accessori in dotazione possono essere facilmente riposti sulla K 2 stessa.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo compatto e leggeroOccupa pochissimo spazio quando è risposta Può essere portata con una sola mano.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher (disponibili come opzione) non solo proteggono e curano la superficie da pulire, ma producono risultati più efficienti e duraturi.
Stoccaggio ordinatoIl tubo flessibile, le lance di nebulizzazione e la pistola a grilletto possono essere riposti in modo ordinato e compatto.
Sistema Quick Connect
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Pressione (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Portata (l/h)
|max. 360
|Resa per area (m²/h)
|20
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,4
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,5
|Peso con imballo (kg)
|5,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|189 x 252 x 445
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q
- Lancia alta pressione
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 4 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Filtro idrico integrato
Videos
Aree di applicazione
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Terrazzo
- Per la pulizia delle utilitarie.
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 2
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.