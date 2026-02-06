Idropulitrice K 4 FJ Home
K 4 FJ Home è ideale per la pulizia periodica di sporco moderato su auto, vialetti e altre superfici intorno alla casa. Include Home Kit e diffusore detergente schiumogeno.
L'idropulitrice K 4 FJ Home è la compagna ideale per la pulizia periodica di sporco moderato, come quello su veicoli e superfici di medie dimensioni intorno alla casa. È dotata di pistola con grilletto, tubo ad alta pressione da 6 metri, lancia Vario Power (VPS), Dirt Blaster con getto rotante per rimuovere lo sporco ostinato e un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco. La pressione può essere facilmente regolata sulla lancia VPS semplicemente ruotandola, garantendo una pulizia mirata ma delicata sulle superfici. Il Dirt Blaster con getto rotante garantisce risultati di pulizia accurati anche sullo sporco più ostinato. L'Home Kit garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa ed è dotato di spazzola per superfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate. Include anche lancia schiumogena e 1 litro di Shampoo Auto per la massima potenza di dissoluzione dello sporco. Tutti gli accessori in dotazione possono essere riposti sul dispositivo stesso.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio ordinatoConservare il tubo, le lance, la pistola e il cavo in modo salvaspazio e ordinato.
Tubo di aspirazione detergente integratoComodo e facile uso di detergenti. I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Ruote grandiSi muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini. Facile da manovrare
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1800
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso con imballo (kg)
|11,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Prolunga lancia
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Filtro idrico integrato
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 4 FJ Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.