L'idropulitrice K 4 FJ Home è la compagna ideale per la pulizia periodica di sporco moderato, come quello su veicoli e superfici di medie dimensioni intorno alla casa. È dotata di pistola con grilletto, tubo ad alta pressione da 6 metri, lancia Vario Power (VPS), Dirt Blaster con getto rotante per rimuovere lo sporco ostinato e un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco. La pressione può essere facilmente regolata sulla lancia VPS semplicemente ruotandola, garantendo una pulizia mirata ma delicata sulle superfici. Il Dirt Blaster con getto rotante garantisce risultati di pulizia accurati anche sullo sporco più ostinato. L'Home Kit garantisce una pulizia senza schizzi di aree più ampie intorno alla casa ed è dotato di spazzola per superfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate. Include anche lancia schiumogena e 1 litro di Shampoo Auto per la massima potenza di dissoluzione dello sporco. Tutti gli accessori in dotazione possono essere riposti sul dispositivo stesso.