L'idropulitrice K 6 Black T5 è stata pensata per la pulizia frequente di veicoli e superfici esterne, come vialetti e piscine. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS) e un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Inoltre, è incluso anche il lavasuperfici T5 per pulire velocemente le superfici più ampie. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche di quelle più delicate. Tutti gli accessori possono essere riposti negli alloggiamenti appositi sulla macchina.