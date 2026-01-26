Nessuna connessione elettrica? Nessun problema! L'idropulitrice portatile a batteria KHB 6 Battery, leggera e portatile, pulisce di tutto anche senza aver accesso ad una fonte di alimentazione elettrica. Basta collegare il tubo dell'acqua ed è pronta all'uso. Con l'ugello a getto piatto è possibile rimuovere delicatamente lo sporco da mobili da giardino, giocattoli e molto altro ancora. In caso di sporco ostinato invece ci si può affidare all'efficiente ugello rotante. Entrambi gli ugelli, la batteria sostituibile e il caricabatteria sono compresi nella dotazione. La batteria intercambiabile può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra il livello di carica residua durante il lavoro. L'ampia gamma di accessori rende la batteria KHB 6 ancora più versatile. Sono disponibili, ad esempio, un getto di schiuma, una spazzolina e un tubo di aspirazione per l'utilizzo dell'acqua proveniente da fonti alternative.