L'idropulitrice portatile a batteria KHB 6 Battery, leggera e maneggevole, è ideale per pulire velocemente gli oggetti esterni. Include batteria intercambiabile da 18 V e caricabatteria.
Nessuna connessione elettrica? Nessun problema! L'idropulitrice portatile a batteria KHB 6 Battery, leggera e portatile, pulisce di tutto anche senza aver accesso ad una fonte di alimentazione elettrica. Basta collegare il tubo dell'acqua ed è pronta all'uso. Con l'ugello a getto piatto è possibile rimuovere delicatamente lo sporco da mobili da giardino, giocattoli e molto altro ancora. In caso di sporco ostinato invece ci si può affidare all'efficiente ugello rotante. Entrambi gli ugelli, la batteria sostituibile e il caricabatteria sono compresi nella dotazione. La batteria intercambiabile può essere utilizzata su tutti i dispositivi alimentati a batteria della piattaforma Kärcher Battery Power da 18 V. Grazie all'innovativa tecnologia Real Time, il display LCD della batteria mostra il livello di carica residua durante il lavoro. L'ampia gamma di accessori rende la batteria KHB 6 ancora più versatile. Sono disponibili, ad esempio, un getto di schiuma, una spazzolina e un tubo di aspirazione per l'utilizzo dell'acqua proveniente da fonti alternative.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibileTecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Media pressione regolabile ed efficienteMassimo 24 bar per una pulizia intermedia efficiente, mobile e facile. Ugelli Quick Connect facilmente intercambiabili. L'ugello a getto piatto per una pulizia delicata e l'ugello rotante per lo sporco più ostinato sono inclusi nella fornitura.
Dispositivo dal design leggero ed innovativoMassima libertà di movimento e flessibilità durante la pulizia. Idropistola a batteria, con media pressione per pulizia intermedia. Con il tubo autoadescante, che è disponibile separatamente, indipendentemente dalla connessione idraulica.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione (bar)
|max. 24
|Pressione variabile
|Media pressione
|Portata (l/h)
|max. 200
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|12 (2,5 Ah)
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|2,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatterie: Caricabatteria standard da 18 V (1 pz.)
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
- DB 24 Dirt Blaster
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Lancia a spruzzo: lungo
- Ugello a getto piatto
- Filtro idrico integrato
- Filtro
Aree di applicazione
- Vasi per fiori
- Giocattoli e carretti
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Recinzioni
- Giocattoli da giardino
