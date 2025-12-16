Idropulitrice K 3 Premium Power Control Home

Idropulitrice con App home&garden, per risultati di pulizia ottimali. Include un pratico avvolgitubo, Lavasuperfici T 1 e detergente. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h

L'App Home&Garden rende possibili risultati di pulizia ancora più efficienti e trasforma l'utente in un esperto di pulizia. L'applicazione offre un servizio completo che comprende informazioni sull'apparecchio, istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione, sull'applicazione e sul portale di assistenza Kärcher. Il livello di pressione ideale può essere impostato direttamente sulla lancia e controllato sul display della pistola Power Control, per il massimo controllo. Il passaggio dalla modalità ad alta pressione a quella del detergente può avvenire senza dover cambiare la lancia. Il detergente può essere applicato rapidamente, semplicemente e comodamente dal serbatoio del detergente integrato. L'idropulitrice K 3 Power Control Home è dotata di un'impugnatura telescopica estensibile per un trasporto confortevole e del sistema Kärcher Quick Connect. Il supporto può essere utilizzato anche come seconda maniglia per il trasporto, rendendo il dispositivo molto facile da sollevare su uno scaffale o da caricare nel bagagliaio di un'auto. Il kit per la casa include il lavasuperfici T 1 e il detergente "Patio & Deck" da 500ml.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 3 Premium Power Control Home: Applicazione per la casa e il giardino
Applicazione per la casa e il giardino
L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Idropulitrice K 3 Premium Power Control Home: Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Idropulitrice K 3 Premium Power Control Home: Avvolgitubo per un comodo utilizzo
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio. Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole. Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Serbatoio detergente estraibile
  • Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
  • Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
  • I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Portata (l/h) max. 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 5,6
Peso con imballo (kg) 9,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 340 x 281 x 677

Scope of supply

  • Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 7 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Avvolgitubo integrato
  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
