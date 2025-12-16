L'App Home&Garden rende possibili risultati di pulizia ancora più efficienti e trasforma l'utente in un esperto di pulizia. L'applicazione offre un servizio completo che comprende informazioni sull'apparecchio, istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione, sull'applicazione e sul portale di assistenza Kärcher. Il livello di pressione ideale può essere impostato direttamente sulla lancia e controllato sul display della pistola Power Control, per il massimo controllo. Il passaggio dalla modalità ad alta pressione a quella del detergente può avvenire senza dover cambiare la lancia. Il detergente può essere applicato rapidamente, semplicemente e comodamente dal serbatoio del detergente integrato. L'idropulitrice K 3 Power Control Home è dotata di un'impugnatura telescopica estensibile per un trasporto confortevole e del sistema Kärcher Quick Connect. Il supporto può essere utilizzato anche come seconda maniglia per il trasporto, rendendo il dispositivo molto facile da sollevare su uno scaffale o da caricare nel bagagliaio di un'auto. Il kit per la casa include il lavasuperfici T 1 e il detergente "Patio & Deck" da 500ml.