Idropulitrice K 3 Premium Power Control Home
Idropulitrice con App home&garden, per risultati di pulizia ottimali. Include un pratico avvolgitubo, Lavasuperfici T 1 e detergente. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
L'App Home&Garden rende possibili risultati di pulizia ancora più efficienti e trasforma l'utente in un esperto di pulizia. L'applicazione offre un servizio completo che comprende informazioni sull'apparecchio, istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione, sull'applicazione e sul portale di assistenza Kärcher. Il livello di pressione ideale può essere impostato direttamente sulla lancia e controllato sul display della pistola Power Control, per il massimo controllo. Il passaggio dalla modalità ad alta pressione a quella del detergente può avvenire senza dover cambiare la lancia. Il detergente può essere applicato rapidamente, semplicemente e comodamente dal serbatoio del detergente integrato. L'idropulitrice K 3 Power Control Home è dotata di un'impugnatura telescopica estensibile per un trasporto confortevole e del sistema Kärcher Quick Connect. Il supporto può essere utilizzato anche come seconda maniglia per il trasporto, rendendo il dispositivo molto facile da sollevare su uno scaffale o da caricare nel bagagliaio di un'auto. Il kit per la casa include il lavasuperfici T 1 e il detergente "Patio & Deck" da 500ml.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Avvolgitubo per un comodo utilizzoIl tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio. Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole. Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Serbatoio detergente estraibile
- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|9,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 7 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
