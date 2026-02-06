Che sia nel bagagliaio di un'auto o su uno scaffale, grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K 4 Compact UM si adatta ovunque senza difficoltà. L'idropulitrice K 4 Compact UM può essere facilmente trasportata e rapidamente riposta e offre tutta la potenza di un'idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico in alluminio regolabile in altezza garantisce una comoda altezza di trazione. Ulteriori dettagli sulla dotazione: Maniglia di trasporto, pistola Quick Connect, tubo flessibile ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), Dirt Blaster e filtro dell'acqua. Il tubo flessibile ad alta pressione e il cavo possono essere riposti comodamente sul coperchio anteriore. La K 4 Compact UM, con una resa superficiale di 30 m²/h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderato (piccole auto, recinzioni da giardino, biciclette, ecc.).