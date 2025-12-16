Idropulitrice K 4 Compact
Facile da trasportare e veloce da riporre: l'idropulitrice K 4 Compact è dotata di una maniglia telescopica e motore raffreddato ad acqua. Resa 30 m² / h.
Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffale:grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K4 Compact si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione è incredibilmente pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce da riporre e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico regolabile in altezza ne facilita gli spostamenti. Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema Quick Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 Compact, con il suo motore raffreddato ad acqua e una resa di 30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata (piccole utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Motore raffreddato ad acqua e prestazioni eccellenti.Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Stoccaggio tubo flessibile sulla copertura anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sulla copertura anteriore
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Inserimento detergente
- L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detergenti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar)
|20 - max. 130
|Portata (l/h)
|420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|11
|Peso con imballo (kg)
|13,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 6 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
