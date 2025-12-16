Idropulitrice K 4 Compact

Facile da trasportare e veloce da riporre: l'idropulitrice K 4 Compact è dotata di una maniglia telescopica e motore raffreddato ad acqua. Resa 30 m² / h.

Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffale:grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K4 Compact si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione è incredibilmente pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce da riporre e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico regolabile in altezza ne facilita gli spostamenti. Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema Quick Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 Compact, con il suo motore raffreddato ad acqua e una resa di 30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata (piccole utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice K 4 Compact: Impugnatura telescopica
Impugnatura telescopica
L'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Idropulitrice K 4 Compact: Motore raffreddato ad acqua e prestazioni eccellenti.
Motore raffreddato ad acqua e prestazioni eccellenti.
Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Idropulitrice K 4 Compact: Stoccaggio tubo flessibile sulla copertura anteriore
Stoccaggio tubo flessibile sulla copertura anteriore
Il tubo può essere comodamente appeso sulla copertura anteriore
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
  • Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Inserimento detergente
  • L'attrezzatura include un meccanismo di aspirazione integrato per detergenti.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar) 20 - max. 130
Portata (l/h) 420
Resa per area (m²/h) 30
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,8
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 11
Peso con imballo (kg) 13,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 6 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Tubo d'aspirazione
  • Impugnatura telescopica
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Filtro idrico integrato
