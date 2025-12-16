Nel bagagliaio di una macchina o semplicemente su uno scaffale:grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice K4 Compact si adatta ad ogni spazio senza difficoltà. Il dispositivo in funzione è incredibilmente pratico:K 4 Compact può essere utilizzato sia in orizzontale sia in verticale, è facile da trasportare e veloce da riporre e fornisce tutta la potenza di una normale idropulitrice. Inoltre, il manico telescopico regolabile in altezza ne facilita gli spostamenti. Ulteriori dettagli: due maniglie per il trasporto, pistola con sistema Quick Connect, tubo ad alta pressione da 6 m, lancia Vario Power (VPS), e filtro dell'acqua. Il tubo ad alta pressione e il cavo possono essere riposti in modo pratico sopra la copertura anteriore.K 4 Compact, con il suo motore raffreddato ad acqua e una resa di 30 m² / h, è ideale per la pulizia occasionale di sporco moderata (piccole utilitarie, recinzioni, biciclette, ecc.).