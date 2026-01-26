L'idropulitrice K 6 Comfort Premium rimuove senza sforzo lo sporco ostinato da casa e dall'auto. Il motore raffreddato ad acqua garantisce lunga durata e prestazioni elevate e l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex assicura la massima flessibilità durante l'uso. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold dal design ergonomico riduce notevolmente lo sforzo, rendendo anche le applicazioni più lunghe comode e senza fatica. Il collaudato sistema Quick Connect semplifica l'aggancio e lo sgancio del tubo ad alta pressione. Con la versatile lancia Multi Jet 4 in 1, il getto d'acqua può essere adattato a qualsiasi superficie in un attimo, semplicemente ruotando la testa della lancia con 4 diversi tipi di getto. Inoltre, l'innovativo concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo, il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo e utili consigli di utilizzo.