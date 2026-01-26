Idropulitrice K 6 Comfort Premium

L'idropulitrice K 6 Comfort Premium con una resa per area di 50 m²/h, tubo PremiumFlex, avvolgitubo e motore raffreddato ad acqua è ideale per lo sporco più ostinato.

L'idropulitrice K 6 Comfort Premium rimuove senza sforzo lo sporco ostinato da casa e dall'auto. Il motore raffreddato ad acqua garantisce lunga durata e prestazioni elevate e l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex assicura la massima flessibilità durante l'uso. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold dal design ergonomico riduce notevolmente lo sforzo, rendendo anche le applicazioni più lunghe comode e senza fatica. Il collaudato sistema Quick Connect semplifica l'aggancio e lo sgancio del tubo ad alta pressione. Con la versatile lancia Multi Jet 4 in 1, il getto d'acqua può essere adattato a qualsiasi superficie in un attimo, semplicemente ruotando la testa della lancia con 4 diversi tipi di getto. Inoltre, l'innovativo concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere facilmente riposti sul dispositivo, il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo e utili consigli di utilizzo.

Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1
  • Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
  • Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
  • Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
  • Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
  • Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
  • Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
  • Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
  • Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
  • Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
  • Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
  • Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
  • Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
  • Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾.
  • Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
  • Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 230 / 240
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - 16
Portata (l/h) max. 510
Resa per area (m²/h) 50
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 2,2
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 13,8
Peso con imballo (kg) 19,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.

Scope of supply

  • Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 in 1
  • Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
  • Avvolgitubo integrato
  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
  • Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
  • Impugnatura telescopica
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Materiale della pompa: in alluminio
  • Filtro idrico integrato
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
  • Ruote con superficie dei componenti morbida
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Recinzioni
  • Muri del giardino e in pietra
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Macchine
  • Mobile homes
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
