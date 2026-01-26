L'idropulitrice K 5 Comfort Premium è ideale per rimuovere lo sporco moderato da casa e dall'auto. Dotata di un robusto motore raffreddato ad acqua, la macchina offre prestazioni di pulizia costantemente elevate. L'avvolgitubo integrato con il flessibile tubo PremiumFlex consente maggiore maneggevolezza e garantisce la massima libertà di movimento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente lo sforzo e garantisce un'esperienza di pulizia senza fatica. Il pratico sistema Quick Connect consente inoltre di collegare e scollegare rapidamente il tubo ad alta pressione. Direttamente dalla lancia Multi Jet 4 in 1 è possibile selezionare tra 4 tipi di getto ruotando la testa della lancia, adattandosi alle diverse attività di pulizia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al tipo di attività. Cavi e accessori possono essere riposti facilmente e in modo compatto sulla macchina. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo integrato, oltre a utili consigli di utilizzo.