Idropulitrice K 5 Comfort Premium
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium con una resa per area di 40 m²/h, motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo rimuove lo sporco moderato.
L'idropulitrice K 5 Comfort Premium è ideale per rimuovere lo sporco moderato da casa e dall'auto. Dotata di un robusto motore raffreddato ad acqua, la macchina offre prestazioni di pulizia costantemente elevate. L'avvolgitubo integrato con il flessibile tubo PremiumFlex consente maggiore maneggevolezza e garantisce la massima libertà di movimento. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce notevolmente lo sforzo e garantisce un'esperienza di pulizia senza fatica. Il pratico sistema Quick Connect consente inoltre di collegare e scollegare rapidamente il tubo ad alta pressione. Direttamente dalla lancia Multi Jet 4 in 1 è possibile selezionare tra 4 tipi di getto ruotando la testa della lancia, adattandosi alle diverse attività di pulizia. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre ulteriore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al tipo di attività. Cavi e accessori possono essere riposti facilmente e in modo compatto sulla macchina. Per un supporto ottimale, l'app Kärcher Home & Garden offre un consulente applicativo integrato, oltre a utili consigli di utilizzo.
Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 25% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,3
|Peso con imballo (kg)
|18,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
