Idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect
L'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect per casa e auto offre una resa per area di 60 m²/h con motore raffreddato ad acqua, tubo flessibile PremiumFlex e avvolgitubo.
Grazie al suo motore di lunga durata raffreddato ad acqua, l'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect offre una potenza costante per le pulizie frequenti, mentre l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre grande flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect è dotata di un display LCD con 3 livelli di pressione, tra cui eco!Mode e 2 livelli di detergente. Per un utilizzo senza fatica, la funzione COMFORT!Hold riduce la pressione di mantenimento, mentre la regolazione del livello sulla pistola migliora significativamente l'ergonomia. Il pratico sistema Quick Connect consente di collegare il tubo flessibile ad alta pressione senza sforzo e risparmiando tempo, e la versatile lancia Multijet 4 in 1 combina 4 tipi di getto che possono essere comodamente selezionati semplicemente ruotando la testa della lancia. Il pratico concetto di detergente 2 in 1 garantisce inoltre un'applicazione ottimale del detergente a seconda dell'area di utilizzo. Grazie alla connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, la pressione può essere comodamente impostata tramite smartphone. L'app offre anche un utile consulente applicativo, nonché consigli di utilizzo.
Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare lancia per una maggiore praticità. Basta ruotare la lancia per cambiare il getto.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex
- Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
- Avvolgi e srotola facilmente il tubo ad alta pressione senza che si formino nodi.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾.
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi sostenibili realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|19
|Peso con imballo (kg)
|25,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Maniglia per il trasporto integrata
- Motore raffreddato ad acqua
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- 2 ganci per cavi: con funzione di rimozione rapida
- Ruote con superficie dei componenti morbida
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
