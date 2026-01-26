Grazie al suo motore di lunga durata raffreddato ad acqua, l'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect offre una potenza costante per le pulizie frequenti, mentre l'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex offre grande flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect è dotata di un display LCD con 3 livelli di pressione, tra cui eco!Mode e 2 livelli di detergente. Per un utilizzo senza fatica, la funzione COMFORT!Hold riduce la pressione di mantenimento, mentre la regolazione del livello sulla pistola migliora significativamente l'ergonomia. Il pratico sistema Quick Connect consente di collegare il tubo flessibile ad alta pressione senza sforzo e risparmiando tempo, e la versatile lancia Multijet 4 in 1 combina 4 tipi di getto che possono essere comodamente selezionati semplicemente ruotando la testa della lancia. Il pratico concetto di detergente 2 in 1 garantisce inoltre un'applicazione ottimale del detergente a seconda dell'area di utilizzo. Grazie alla connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, la pressione può essere comodamente impostata tramite smartphone. L'app offre anche un utile consulente applicativo, nonché consigli di utilizzo.