Grazie al Bluetooth integrato, l' può essere collegata all'applicazione Kärcher Home&Garden, che fornisce consigli e trucchi per risultati di pulizia ancora più efficienti. L'applicazione offre anche istruzioni di montaggio, istruzioni per la manutenzione e la cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchio dispone anche di una modalità boost per una maggiore potenza, della pistola Smart Control con display LCD e della lancia Multi Jet 3-in-1. La pressione viene impostata direttamente sulla pistola o trasferita alla pistola dall'applicazione. Sul display LCD è possibile controllare quale livello di pressione è impostato, se la spinta può essere attivata o se l'apparecchio è ancora in modalità inattiva. In dotazione: sistema di detergente Plug 'n' Clean e impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità.