Idropulitrice K 5 Smart Control
Con motore raffreddato ad acqua, Bluetooth, App Home&Garden, modalità boost per una maggiore potenza. Pressione max 145 bar | Portata 500 l/h | Resa 40 m²/h
Grazie al Bluetooth integrato, l' può essere collegata all'applicazione Kärcher Home&Garden, che fornisce consigli e trucchi per risultati di pulizia ancora più efficienti. L'applicazione offre anche istruzioni di montaggio, istruzioni per la manutenzione e la cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchio dispone anche di una modalità boost per una maggiore potenza, della pistola Smart Control con display LCD e della lancia Multi Jet 3-in-1. La pressione viene impostata direttamente sulla pistola o trasferita alla pistola dall'applicazione. Sul display LCD è possibile controllare quale livello di pressione è impostato, se la spinta può essere attivata o se l'apparecchio è ancora in modalità inattiva. In dotazione: sistema di detergente Plug 'n' Clean e impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità.
Caratteristiche e vantaggi
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & Garden
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Modalità Boost per una maggiore potenza per affrontare lo sporco
- Con una potenza extra, la modalità boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare tempo.
- Assicura una potente pulizia a punti/macchia in caso di sporco ostinato.
Pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3 in 1
- Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente.
- Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio.
- Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
- Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher.
- Per un'applicazione rapida e comoda del detergente
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|13,7
|Peso con imballo (kg)
|17,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
- Lancia 3 in 1
- Tubo alta pressione: 10 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
- Connessione tramite Bluetooth
- funzionamento tramite app
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
