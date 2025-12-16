Idropulitrice K 5 Smart Control

Con motore raffreddato ad acqua, Bluetooth, App Home&Garden, modalità boost per una maggiore potenza. Pressione max 145 bar | Portata 500 l/h | Resa 40 m²/h

Grazie al Bluetooth integrato, l' può essere collegata all'applicazione Kärcher Home&Garden, che fornisce consigli e trucchi per risultati di pulizia ancora più efficienti. L'applicazione offre anche istruzioni di montaggio, istruzioni per la manutenzione e la cura e il portale di assistenza Kärcher. L'apparecchio dispone anche di una modalità boost per una maggiore potenza, della pistola Smart Control con display LCD e della lancia Multi Jet 3-in-1. La pressione viene impostata direttamente sulla pistola o trasferita alla pistola dall'applicazione. Sul display LCD è possibile controllare quale livello di pressione è impostato, se la spinta può essere attivata o se l'apparecchio è ancora in modalità inattiva. In dotazione: sistema di detergente Plug 'n' Clean e impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità.

Caratteristiche e vantaggi
Connessione Bluetooth per l'applicazione Home & Garden
  • L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
  • Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
  • L'app trasferisce la pressione ottimale all'idropulitrice via Bluetooth.
Modalità Boost per una maggiore potenza per affrontare lo sporco
  • Con una potenza extra, la modalità boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare tempo.
  • Assicura una potente pulizia a punti/macchia in caso di sporco ostinato.
Pistola Smart Control e lancia Multi Jet 3 in 1
  • Pistola con display LCD e pulsanti per la regolazione della pressione o il dosaggio del detergente.
  • Il Multijet 3-in-1 rotante è composto da tre diversi ugelli per un facile cambio.
  • Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivo
  • Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kärcher.
  • Per un'applicazione rapida e comoda del detergente
  • I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Portata (l/h) max. 500
Resa per area (m²/h) 40
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 2,1
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 13,7
Peso con imballo (kg) 17,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Pistola Alta Pressione: G 180 Q Smart Control
  • Lancia 3 in 1
  • Tubo alta pressione: 10 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Retina per riporre il cavo
  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
  • Impugnatura telescopica
  • Motore raffreddato ad acqua
  • Filtro idrico integrato
  • Aspirazione acqua
  • Connessione tramite Bluetooth
  • funzionamento tramite app
  • servizi/funzionalità intelligenti nell'app
