Idropulitrice K 3 Power Control Home
Idropulitrice con App home&garden, per risultati di pulizia ottimali. Include Lavasuperfici T 1 e detergente. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h
L'idropulitrice Kärcher K 3 Power Control Home è indicata per un uso su superfici di piccole/medie dimensioni ed è indicata per la pulizia di biciclette o moto, utensili e arredi da giardino e vialetti o aree piastrellate. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. In dotazione un pratico lavasuperfici T 1 con flacone di detergente da 0,5L "Patio&Deck", con cui pulire efficacemente aree pavimentate e superfici orizzontali. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardinoL'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance sprayL'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Impugnatura telescopica regolabile in altezzaSi allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Serbatoio detergente estraibile
- Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Portata (l/h)
|max. 380
|Resa per area (m²/h)
|25
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|1,6
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,4
|Peso con imballo (kg)
|7,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
- Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 7 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Serbatoio
- Serbatoio detergente estraibile
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 3 Power Control Home
