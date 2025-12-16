L'idropulitrice Kärcher K 3 Power Control Home è indicata per un uso su superfici di piccole/medie dimensioni ed è indicata per la pulizia di biciclette o moto, utensili e arredi da giardino e vialetti o aree piastrellate. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. In dotazione un pratico lavasuperfici T 1 con flacone di detergente da 0,5L "Patio&Deck", con cui pulire efficacemente aree pavimentate e superfici orizzontali. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.