Idropulitrice K 3 Power Control Home

Idropulitrice con App home&garden, per risultati di pulizia ottimali. Include Lavasuperfici T 1 e detergente. Pressione max 120 bar | Portata 380 l/h | Resa 25 m²/h

L'idropulitrice Kärcher K 3 Power Control Home è indicata per un uso su superfici di piccole/medie dimensioni ed è indicata per la pulizia di biciclette o moto, utensili e arredi da giardino e vialetti o aree piastrellate. L'idropulitrice K 3 Power Control ha una potenza di 120 Bar, una portata di 380 l/h ed una resa di 25 m²/h. È dotata di una lancia con Ugello Mangiasporco brevettata da Kärcher, che ha una larghezza di abrasione dello sporco doppia rispetto alle altre idropulitrici, e di una Lancia Vario Power, che grazie alla facile regolazione della potenza direttamente ruotando la lancia verso Hard o Soft ti permette di pulire efficacemente anche le superfici più delicate e preziose. In dotazione un pratico lavasuperfici T 1 con flacone di detergente da 0,5L "Patio&Deck", con cui pulire efficacemente aree pavimentate e superfici orizzontali. Grazie all'app Home & Garden hai tutto sotto controllo e puoi pulire ogni superficie in modo rapido ed efficace! Lʼapplicazione ti aiuta nella prima messa in funzione e ti dà accesso ai consigli dei nostri esperti sull'uso delle idropulitrici Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Applicazione per la casa e il giardino
Applicazione per la casa e il giardino
L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia. Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
Pistola Power Control con Quick Connect e lance spray
L'impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e uno di pulizia. Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effettuate. Adattatore Quick Connect per un facile fissaggio del tubo ad alta pressione e degli accessori.
Impugnatura telescopica regolabile in altezza
Impugnatura telescopica regolabile in altezza
Si allunga per agevolare lo spostamento Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.
Serbatoio detergente estraibile
  • Pulito e confortevole: il serbatoio del detersivo può essere rimosso per il riempimento.
  • Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l’utilizzo del detergente.
  • I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza e proteggono e curano la superficie.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Pressione (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Portata (l/h) max. 380
Resa per area (m²/h) 25
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Potenza allacciata (kW) 1,6
Cavo di alimentazione (m) 5
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,4
Peso con imballo (kg) 7,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 297 x 280 x 677

Scope of supply

  • Kit casa: K3 Power Control: T1 Pulitore Superfici, detergente "Patio & Deck" da 0.5l
  • Pistola Alta Pressione: G 120 Q Power Control
  • Lancia Vario Power
  • Ugello rotante
  • Tubo alta pressione: 7 m
  • Raccordo tubo da giardino da 3/4"

Dotazione

  • Attacchi Quick Connect
  • Applicazione detergente tramite: Serbatoio
  • Serbatoio detergente estraibile
  • Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
