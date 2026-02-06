L'idropulitrice K 7 Comfort Premium Connect Car & Home, con il suo motore raffreddato ad acqua, è ideale per pulizie frequenti. L'avvolgitubo integrato con tubo PremiumFlex consente una grande flessibilità. La pistola G 180 Q Comfort Connect è dotata di un display LCD con 3 livelli di pressione, tra cui eco!Mode e 2 livelli di detergente. Per un utilizzo senza fatica, la funzione COMFORT!Hold riduce lo sforzo, mentre la regolazione del livello sulla pistola migliora significativamente l'ergonomia. Include il kit Car & Home con accessorio lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre, spazzola rotante e 1 litro di shampoo per auto. Il sistema Quick Connect consente il collegamento senza sforzo del tubo flessibile ad alta pressione e la versatile lancia Multi Jet 4 in 1 combina 4 tipi di getto che possono essere selezionati semplicemente ruotando la testa della lancia. Il concetto di detergente 2 in 1 garantisce inoltre un'applicazione ottimale del detergente a seconda dell'area di utilizzo. Grazie alla connessione Bluetooth all'app Kärcher Home & Garden, la pressione può essere impostata tramite smartphone. L'app offre un consulente applicativo e consigli e di utilizzo.