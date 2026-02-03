La K 4 Comfort Premium Home è un'idropulitrice potente e pratica, ideale per rimuovere lo sporco moderato in casa e in auto. Il suo motore raffreddato ad acqua di lunga durata garantisce prestazioni costanti, mentre l'avvolgitubo con tubo PremiumFlex garantisce flessibilità. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce lo sforzo fino al 50% per un lavoro senza fatica. Grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato rapidamente. L'innovativa lancia Multi Jet 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere regolati ruotando la testa della lancia. Include il kit Home con accessprop lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per la pulizia di ampie superfici. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere riposti in modo compatto sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. L'app Kärcher Home & Garden fornisce supporto con consigli applicativi e suggerimenti di utilizzo. La confezione comprende 1 litro di detersivo.