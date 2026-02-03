Idropulitrice K 4 Comfort Premium Home
L'idropulitrice K 4 Comfort Premium Home con una resa per area di 30 m²/h, tubo PremiumFlex, avvolgitubo e motore raffreddato ad acqua è ideale per la casa e l'auto. Include Home Kit.
La K 4 Comfort Premium Home è un'idropulitrice potente e pratica, ideale per rimuovere lo sporco moderato in casa e in auto. Il suo motore raffreddato ad acqua di lunga durata garantisce prestazioni costanti, mentre l'avvolgitubo con tubo PremiumFlex garantisce flessibilità. La pistola G 180 Q COMFORT!Hold riduce lo sforzo fino al 50% per un lavoro senza fatica. Grazie al sistema Quick Connect, il tubo ad alta pressione può essere collegato rapidamente. L'innovativa lancia Multi Jet 4 in 1 combina 4 diversi tipi di getto che possono essere regolati ruotando la testa della lancia. Include il kit Home con accessprop lavasuperfici T 5 e 1 litro di detergente per pietre e facciate per la pulizia di ampie superfici. Inoltre, il concetto di detergente 2 in 1 offre maggiore praticità e un'applicazione perfetta del detergente in base al lavoro da svolgere. Cavi e accessori possono essere riposti in modo compatto sul dispositivo, mentre il manico telescopico e le ruote con superficie morbida ne facilitano il trasporto. L'app Kärcher Home & Garden fornisce supporto con consigli applicativi e suggerimenti di utilizzo. La confezione comprende 1 litro di detersivo.
Caratteristiche e vantaggi
Dispositivo intelligente
- Il design del dispositivo prevede ingressi e uscite per cavi e tubi flessibili ben organizzati. Ciò garantisce libertà di movimento e spazio di lavoro e, in generale, semplifica la movimentazione di cavi e tubi flessibili.
- Allineare correttamente i dispositivi con i collegamenti dei tubi e dei cavi verso la fonte di alimentazione e di acqua rende la pulizia molto più comoda.
Pistola a grilletto Comfort con COMFORT!Hold e Quick Connect
- COMFORT!Hold riduce notevolmente la pressione di mantenimento. Particolarmente vantaggioso per applicazioni prolungate nella pulizia di ampie superfici.
- Attacco Quick Connect per un facile collegamento del tubo flessibile ad alta pressione.
Multigetto 4 in 1
- Numerose possibilità di pulizia grazie ai 4 getti diversi in un'unica lancia.
- Non è necessario cambiare la lancia, per una maggiore praticità.
Soluzione detersivo 2 in 1
- L'innovativa soluzione detergente offre la massima flessibilità e il dosaggio ottimale per ogni attività di pulizia.
- Il detersivo può essere erogato tramite la lancia Multi Jet oppure, per ottenere più schiuma, tramite lo schiumogeno con dosaggio del detersivo.
Trasporto ergonomico
- Il manico telescopico con meccanismo di bloccaggio consente un trasporto facile, comodo ed ergonomico.
- Le ruote con componenti morbidi consentono di spostare il dispositivo in modo semplice e senza sforzo.
- Grazie alla maniglia per il trasporto, il dispositivo può essere sollevato in modo semplice ed ergonomico.
Avvolgitubo per un comodo utilizzo
- Il tubo flessibile ad alta pressione è protetto in modo ottimale e conservato senza occupare molto spazio.
- Il tubo flessibile è pronto a portata di mano in qualsiasi momento con un semplice avvolgimento e srotolamento, per un lavoro confortevole.
- Centro di gravità basso per un posizionamento sicuro, anche su superfici inclinate.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Applicazione per la casa e il giardino
- L'applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto di pulizia.
- Approfittate di tutta l'esperienza Kärcher per ottenere risultati di pulizia ottimali
- Comodo servizio completo: tutte le informazioni sull'apparecchio, la sua applicazione e il nostro portale di assistenza.
Caratteristiche sostenibili
- Progettato con il 20% di plastica riciclata¹⁾
- Fino all'80% di consumo d'acqua in meno rispetto a un comune tubo da giardino.²⁾
- Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Portata (l/h)
|max. 420
|Resa per area (m²/h)
|30
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|40
|Potenza allacciata (kW)
|1,8
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,4
|Peso con imballo (kg)
|19,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Condizioni di test interne: la portata dell'idropulitrice è pari al 40% di quella di un tubo da giardino, riducendo di metà i tempi di pulizia. La portata e il risparmio effettivo di acqua e tempo variano a seconda della classe del dispositivo, del grado di sporco e della posizione.
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Detergenti: Detergente universale RM 626, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 in 1
- Tubo alta pressione: 8 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Riduzione della pressione di tenuta sulla pistola a grilletto
- Avvolgitubo integrato
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Soluzione detersivo 2 in 1
- Regolazione del detergente nell'applicazione dell'ugello schiumogeno
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
- Gancio portacavo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Ruote con superficie dei componenti morbida
