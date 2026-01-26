Con l'idropulitrice K 7 Premium Power Flex Home, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. La app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Il dispositivo è dotato di un motore raffreddato ad acqua per una lunga durata ed è stato progettato per la pulizia frequente e per affrontare lo sporco pesante. L'ampia gamma di dotazioni include una pistola con un pratico adattatore Quick Connect tramite un tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa, una lancia Vario Power (VPS) e un Dirt Blaster con getto rotante. La regolazione della pressione sulla lancia VPS può essere modificata con una semplice rotazione e il Dirt Blaster elimina facilmente anche lo sporco più ostinato. Altri dettagli della dotazione includono l'avvolgitubo, il sistema detergente Plug 'n' Clean, la maniglia telescopica in alluminio e la posizione di parcheggio per accessori facilmente accessibili. Include l'Home Kit con spazzola per superfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate.