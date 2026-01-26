Idropulitrice K 7 Premium Power Flex Home
K 7 Premium Power Flex Home con tubo PremiumFlex, pistola G 180 Q, lancia Vario Power, avvolgitubo e Home Kit. Per lo sporco ostinato in tutta la casa.
Con l'idropulitrice K 7 Premium Power Flex Home, ogni superficie può essere pulita alla giusta pressione. La app Kärcher Home & Garden aiuta l'utente a trovare la pressione giusta fornendo consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Il dispositivo è dotato di un motore raffreddato ad acqua per una lunga durata ed è stato progettato per la pulizia frequente e per affrontare lo sporco pesante. L'ampia gamma di dotazioni include una pistola con un pratico adattatore Quick Connect tramite un tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex, un affidabile filtro per l'acqua che protegge la pompa, una lancia Vario Power (VPS) e un Dirt Blaster con getto rotante. La regolazione della pressione sulla lancia VPS può essere modificata con una semplice rotazione e il Dirt Blaster elimina facilmente anche lo sporco più ostinato. Altri dettagli della dotazione includono l'avvolgitubo, il sistema detergente Plug 'n' Clean, la maniglia telescopica in alluminio e la posizione di parcheggio per accessori facilmente accessibili. Include l'Home Kit con spazzola per superfici T 7 e 1 litro di detergente per pietre e facciate.
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualitàL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
Tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlexIl tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
Sistema detergnete Plug 'n' Clean: inserisci il flacone nel dispositivoSistema Plug’n’Clean: Con il pratico sistema Plug’n’Clean si può cambiare il detergente senza fatica.
Potenza strabiliante
- Il motore raffreddato ad acqua colpisce per la lunga durata e l'elevata potenza.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Portata (l/h)
|max. 600
|Resa per area (m²/h)
|60
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Potenza allacciata (kW)
|3
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|17,8
|Peso con imballo (kg)
|25,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Kit casa: Lavasuperfici T 7 e detergente pietra e facciate 3 in 1 (1litro)
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 10 m, PremiumFlex
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Lancia Vario Power
- Avvolgitubo integrato
- Retina per riporre il cavo
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Sistema Plug 'n' Clean
- Impugnatura telescopica
- Motore raffreddato ad acqua
- Filtro idrico integrato
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Recinzioni
- Muri del giardino e in pietra
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Macchine
- Mobile homes
- Biciclette
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
RICAMBI K 7 Premium Power Flex Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.