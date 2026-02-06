Lavapatio PCL 3-18
Il Lavasuperfici a batteria pulisce il patio in modo efficace e senza lasciare residui, grazie alle sue spazzole a rullo rotanti e al sistema di distribuzione dell'acqua integrato.
Con il nuovo Lavasuperfici a batteria, lo sporco e altre forme di contaminazione come il muschio non affliggeranno più il vostro patio in legno. Il funzionamento senza fili rende il PCL 3-18 particolarmente adatto per la pulizia di aree fuori mano. Basta collegarlo al tubo da giardino e il gioco è fatto: grazie al sistema di distribuzione dell'acqua integrato, lo sporco viene rimosso dalle spazzole a rullo rotanti e immediatamente lavato via in un colpo solo. La larghezza di lavoro è stata progettata in modo ottimale, in modo che due tavole possano essere pulite contemporaneamente, fino ai bordi. Inoltre, per cambiare le spazzole a rullo non sono necessari attrezzi, il che significa che, oltre al legno e al WPC, si possono pulire a fondo e senza fatica anche le piastrelle di pietra lisce.
Caratteristiche e vantaggi
Due spazzole a rullo rotanti (incluse nella fornitura, per le superfici in legno)Pulizia accurata di superfici esterne in legno e WPC.
Distribuzione dell'acqua integrataRisultati di pulizia eccellenti: lo sporco viene rimosso e lavato via in una sola volta.
Valvola di regolazione dell'acqua ergonomicaLa quantità d'acqua può essere adattata in modo flessibile al livello di sporco.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia della batteria real time con display LCD: mostra il tempo di funzionamento, tempo di ricarica e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Spazzole a rullo sostituibili
- Adatto per la pulizia di terrazze in legno e per pavimenti esterni in WPC.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Pressione max. (bar)
|max. 10
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Consumo di acqua a 4 bar (l/h)
|max. 180
|Velocità della spazzola (rpm)
|500 - 600
|Larghezza superfice di lavoro della spazzola a rullo (mm)
|300
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,9
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
Dotazione
- Due ugelli d'acqua
- Valvola per il controllo del volume dell'acqua
- Sistema di stoccaggio
- Impugnatura ergonomica
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Balconi
- Superfici di legno
- Muschio
