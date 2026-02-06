Con il nuovo Lavasuperfici a batteria, lo sporco e altre forme di contaminazione come il muschio non affliggeranno più il vostro patio in legno. Il funzionamento senza fili rende il PCL 3-18 particolarmente adatto per la pulizia di aree fuori mano. Basta collegarlo al tubo da giardino e il gioco è fatto: grazie al sistema di distribuzione dell'acqua integrato, lo sporco viene rimosso dalle spazzole a rullo rotanti e immediatamente lavato via in un colpo solo. La larghezza di lavoro è stata progettata in modo ottimale, in modo che due tavole possano essere pulite contemporaneamente, fino ai bordi. Inoltre, per cambiare le spazzole a rullo non sono necessari attrezzi, il che significa che, oltre al legno e al WPC, si possono pulire a fondo e senza fatica anche le piastrelle di pietra lisce.