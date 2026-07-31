Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V
Lo Starter Kit Battery 18/25 include una batteria da 18/25V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.
La tua batteria sempre pronta all'uso! Il set include una batteria da 18/25 e un caricabatterie rapido che permette di caricare la batteria all'80% della sua carica in soli 44 minuti. Inoltre, con l'innovativa tecnologia Real Time puoi vedere in ogni momento lo stato di carica della tua batteria. Lo Starter 18/25 è compatibile con tutti i dispositivi che montano batteria Kärcher da 18V.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia innovativa in tempo reale
- Il display LCD mostra in ogni momento il tempo di funzionamento rimanente, il tempo di ricarica rimanente e il livello di carica.
Batteria Kärcher da 18 V, sostituibile.
- Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher da 18 V dotati di batteria.
Caricabatterie rapido da 18 V
- Ricarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah fino all'80% in 44 minuti.
Potenti celle agli ioni di litio
- Garantisce prestazioni costanti prevenendo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
- Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
- Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
- Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
- Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
- Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Supporto a parete
- Per un fissaggio pulito del caricabatterie alla parete.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Capacità (Ah)
|2,5
|tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido
|
Batteria da 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Corrente di carica (A)
|2,5
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- Batteria: Batteria da 18 V / 2,5 Ah (1 pz.)
- Caricabatteria: Caricabatteria rapido da 18 V (1 pz.)
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- AD 2 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- GSH 18-10 Battery
- GSH 18-20 Battery + Battery set
- HGE 18-45 Battrey
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery + Battery set
- HGE 2-18
- HGE 2-18 BATTERY SET
- HGE 3-18
- HGE 3-18 BATTERY SET
- HV 1/1 Bp Fs
- KHB 18-46 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery + Battery set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 + Battery set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery + Battery set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- MFL 2-18
- MFL 2-18 + Battery set
- OC 6-18
- OC 6-18 + Battery set
- OC 6-18 Premium
- OC 7-18 Handheld
- PCL 3-18
- PCL 3-18 + Battery set
- PGS 4-18
- PGS 4-18 + Battery Set
- PHG 18-45 Battery
- PHG 18-45 Battery + Battery set
- PHG 2-18
- PSU 4-18
- PSU 4-18 + Battery set
- PSW 18-20 Battery
- PSW 18-20 Battery + Battery set
- SE 3-18 Compact Battery
- SE 3-18 Compact BatterySet
- SE 3-18 Compact Home
- SE 3-18 Compact Home Battery Set
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- TLO 2-18 + Battery set
- WD 1 Battery
- WD 2-18 Battery Set V-12/18 + Set accessori auto
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 S V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WRE 18-55
- WRE 18-55 + Battery set
Prodotti fuori catalogo
Accessori
RICAMBI Starter Kit Battery 18/25: Batteria 18/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.