Tagliasiepi a batteria HGE 3-18
Dotato di impugnatura girevole e pratico accessorio per la pulizia delle siepi, il tagliasiepi a batteria HGE 3-18 con lunghezza lama di 50 cm è progettato per un lavoro sicuro e preciso.
Precisione e comfort per il tuo giardino: rifinisci le siepi in modo efficiente con il tagliasiepi da 18 V HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per un maggiore comfort durante i tagli verticali e si adatta perfettamente alle tue specifiche esigenze di lavoro. La lunghezza della lama di 50 centimetri e la distanza tra i denti di 22 millimetri, unita alla lama affilata al diamante, garantiscono tagli precisi e puliti. Anche il taglio dei rami più spessi non è un problema grazie alla funzione seghetto integrata. Per semplificare la pulizia, l'accessorio per la pulizia delle siepi, facile da montare, spinge i rami tagliati a terra durante il taglio orizzontale. La protezione della punta della lama protegge inoltre la lama in modo affidabile da eventuali danni, facilitando il taglio lungo muri o edifici. Al termine del lavoro, il tagliasiepi può essere riposto utilizzando l'anello di sospensione integrato per risparmiare spazio. Una copertura protettiva per la lama è inclusa nella fornitura per riporre in modo sicuro il tagliasiepi.
Caratteristiche e vantaggi
Maniglia posteriore girevoleProgettato per garantire il massimo comfort durante la potatura delle siepi. L'impugnatura può essere ruotata di 90° verso sinistra o verso destra, rendendolo adatto sia a utenti mancini che destrorsi.
Scopa da siepeSpinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Funzione SegaParticolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
- La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
- Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
- Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
- Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Gancio per stoccaggio
- Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
- Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
- L'accessorio per la rimozione dei residui può essere montato sulla protezione della lama per il trasporto o per lo stoccaggio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Lunghezza lama (cm)
|50
|Spazio tra i denti della lama (mm)
|22
|Velocità della lama (tagli/min)
|2450
|Tipo di lama da taglio
|taglio laser, molato a diamante
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|921 x 193 x 185
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Protezione lama
- Scopa da siepe
Dotazione
- Maniglia: Rotante
- Funzione Sega
- Guardia di controllo
- Gancio per stoccaggio
Aree di applicazione
- Siepi e cespugli
- Cespugli
