Precisione e comfort per il tuo giardino: rifinisci le siepi in modo efficiente con il tagliasiepi da 18 V HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per un maggiore comfort durante i tagli verticali e si adatta perfettamente alle tue specifiche esigenze di lavoro. La lunghezza della lama di 50 centimetri e la distanza tra i denti di 22 millimetri, unita alla lama affilata al diamante, garantiscono tagli precisi e puliti. Anche il taglio dei rami più spessi non è un problema grazie alla funzione seghetto integrata. Per semplificare la pulizia, l'accessorio per la pulizia delle siepi, facile da montare, spinge i rami tagliati a terra durante il taglio orizzontale. La protezione della punta della lama protegge inoltre la lama in modo affidabile da eventuali danni, facilitando il taglio lungo muri o edifici. Al termine del lavoro, il tagliasiepi può essere riposto utilizzando l'anello di sospensione integrato per risparmiare spazio. Una copertura protettiva per la lama è inclusa nella fornitura per riporre in modo sicuro il tagliasiepi.