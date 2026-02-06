Tagliasiepi a batteria HGE 3-18

Dotato di impugnatura girevole e pratico accessorio per la pulizia delle siepi, il tagliasiepi a batteria HGE 3-18 con lunghezza lama di 50 cm è progettato per un lavoro sicuro e preciso.

Precisione e comfort per il tuo giardino: rifinisci le siepi in modo efficiente con il tagliasiepi da 18 V HGE 3-18. L'impugnatura può essere ruotata di 90° per un maggiore comfort durante i tagli verticali e si adatta perfettamente alle tue specifiche esigenze di lavoro. La lunghezza della lama di 50 centimetri e la distanza tra i denti di 22 millimetri, unita alla lama affilata al diamante, garantiscono tagli precisi e puliti. Anche il taglio dei rami più spessi non è un problema grazie alla funzione seghetto integrata. Per semplificare la pulizia, l'accessorio per la pulizia delle siepi, facile da montare, spinge i rami tagliati a terra durante il taglio orizzontale. La protezione della punta della lama protegge inoltre la lama in modo affidabile da eventuali danni, facilitando il taglio lungo muri o edifici. Al termine del lavoro, il tagliasiepi può essere riposto utilizzando l'anello di sospensione integrato per risparmiare spazio. Una copertura protettiva per la lama è inclusa nella fornitura per riporre in modo sicuro il tagliasiepi.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18: Maniglia posteriore girevole
Maniglia posteriore girevole
Progettato per garantire il massimo comfort durante la potatura delle siepi. L'impugnatura può essere ruotata di 90° verso sinistra o verso destra, rendendolo adatto sia a utenti mancini che destrorsi.
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18: Scopa da siepe
Scopa da siepe
Spinge comodamente i rami tagliati che normalmente cadono nella siepe direttamente sul terreno di fronte all'utente.
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18: Funzione Sega
Funzione Sega
Particolarmente pratico per le siepi con rami più spessi.
Lama diamantata
  • La lama assicura un risultato di taglio preciso.
Design ergonomico
  • Per una presa piacevole e sicura anche durante periodi di lavoro più lunghi.
Guardia di controllo
  • Protegge la lama e previene danni a edifici e pavimenti.
Circuito di sicurezza a 2 mani
  • Contro l'avvio involontario del tagliasiepi.
Gancio per stoccaggio
  • Grazie all'occhiello integrato nell'impugnatura, il dispositivo può essere appeso comodamente, ottimizzando gli spazi.
Protezione lama
  • Facile da fissare per trasportare il tagliasiepi in sicurezza ovunque sia necessario e per riporlo in modo sicuro dopo l'uso
  • L'accessorio per la rimozione dei residui può essere montato sulla protezione della lama per il trasporto o per lo stoccaggio.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria intercambiabile può essere utilizzata in dispositivi della piattaforma Battery Power 18 V.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Lunghezza lama (cm) 50
Spazio tra i denti della lama (mm) 22
Velocità della lama (tagli/min) 2450
Tipo di lama da taglio taglio laser, molato a diamante
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Prestazioni per carica della batteria * (m²) max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 921 x 193 x 185

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Protezione lama
  • Scopa da siepe

Dotazione

  • Maniglia: Rotante
  • Funzione Sega
  • Guardia di controllo
  • Gancio per stoccaggio
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18
Tagliasiepi a batteria HGE 3-18
Videos
Aree di applicazione
  • Siepi e cespugli
  • Cespugli
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI HGE 3-18

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.