Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery
Non conosce limiti: l'aspiratore multiuso WD 1 Compact Battery con batteria da 18 V e accessori speciali per la pulizia degli interni delle auto. Batteria non inclusa.
Grazie al funzionamento a batteria, l'aspiratore multiuso WD 1 Compact Battery offre la massima libertà di movimento ed è estremamente leggero e compatto. A seconda della batteria da 18 V utilizzata (batteria non inclusa nella fornitura), l'aspiratore multiuso ha un'autonomia da 10 a 20 minuti. WD 1 Compact Battery dispone anche di un robusto serbatoio di plastica da sette litri e di un filtro a cartuccia che permette di aspirare lo sporco solido/liquido senza dover cambiare il filtro. In aggiunta: il tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso e gli accessori come la bocchetta per fessure e mobili imbottiti che garantisce una pulizia perfetta anche quando si tratta degli interni delle automobili. Un altro dettaglio pratico è l'elastico flessibile, che può essere utilizzato per fissare perfettamente il tubo di aspirazione. WD 1 Compact Battery rende più facile la pulizia grazie a funzioni aggiuntive come quella soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi a piattaforma18 V possono essere utilizzate su WD 1.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibilePossibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Portatile e dal design compattoUso individuale e flessibile. Comodo da trasportare.
Speciale filtro a cartucciaAspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori speciali per la pulizia degli interni auto
- Ideale per la pulizia degli interni auto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Pratico stoccaggio del tubo
- Semplice da fissare il tubo di aspirazione per il trasporto mediante l'elastico.
Pratico spazio per riporre gli accessori
- Stoccaggio salvaspazio, facile e sicuro degli accessori.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportate.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|250
|Potenza di aspirazione (W)
|60
|Aspirazione (mbar)
|max. 85
|Portata aria (l/s)
|max. 22
|Capacità vano raccolta (l)
|7
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 10 (2,5 Ah) / circa. 20 (5,0 Ah)
|Rumorosità (dB(A))
|64
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|3,1
|Peso con imballo (kg)
|5,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in carta: 1 Pezzo(i), Due strati
Dotazione
- Funzione soffiante
- Archiviazione accessori sul dispositivo
Aree di applicazione
- Interno del veicolo
- Mobile homes
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Capanno delgi attrezzi
- Liquidi
- Officina
- Stanza hobby
