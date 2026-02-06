Grazie al funzionamento a batteria, l'aspiratore multiuso WD 1 Compact Battery offre la massima libertà di movimento ed è estremamente leggero e compatto. A seconda della batteria da 18 V utilizzata (batteria non inclusa nella fornitura), l'aspiratore multiuso ha un'autonomia da 10 a 20 minuti. WD 1 Compact Battery dispone anche di un robusto serbatoio di plastica da sette litri e di un filtro a cartuccia che permette di aspirare lo sporco solido/liquido senza dover cambiare il filtro. In aggiunta: il tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso e gli accessori come la bocchetta per fessure e mobili imbottiti che garantisce una pulizia perfetta anche quando si tratta degli interni delle automobili. Un altro dettaglio pratico è l'elastico flessibile, che può essere utilizzato per fissare perfettamente il tubo di aspirazione. WD 1 Compact Battery rende più facile la pulizia grazie a funzioni aggiuntive come quella soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi a piattaforma18 V possono essere utilizzate su WD 1.