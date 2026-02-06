Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery

Non conosce limiti: l'aspiratore multiuso WD 1 Compact Battery con batteria da 18 V e accessori speciali per la pulizia degli interni delle auto. Batteria non inclusa.

Grazie al funzionamento a batteria, l'aspiratore multiuso WD 1 Compact Battery offre la massima libertà di movimento ed è estremamente leggero e compatto. A seconda della batteria da 18 V utilizzata (batteria non inclusa nella fornitura), l'aspiratore multiuso ha un'autonomia da 10 a 20 minuti. WD 1 Compact Battery dispone anche di un robusto serbatoio di plastica da sette litri e di un filtro a cartuccia che permette di aspirare lo sporco solido/liquido senza dover cambiare il filtro. In aggiunta: il tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso e gli accessori come la bocchetta per fessure e mobili imbottiti che garantisce una pulizia perfetta anche quando si tratta degli interni delle automobili. Un altro dettaglio pratico è l'elastico flessibile, che può essere utilizzato per fissare perfettamente il tubo di aspirazione. WD 1 Compact Battery rende più facile la pulizia grazie a funzioni aggiuntive come quella soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi a piattaforma18 V possono essere utilizzate su WD 1.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery: Batteria Kärcher Battery Power da 18 V sostituibile
Possibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher con piattaforma batteria da 18 V.
Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery: Portatile e dal design compatto
Uso individuale e flessibile. Comodo da trasportare.
Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery: Speciale filtro a cartuccia
Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori speciali per la pulizia degli interni auto
  • Ideale per la pulizia degli interni auto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Pratico stoccaggio del tubo
  • Semplice da fissare il tubo di aspirazione per il trasporto mediante l'elastico.
Pratico spazio per riporre gli accessori
  • Stoccaggio salvaspazio, facile e sicuro degli accessori.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Facile da trasportate.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Potenza nominale di ingresso (W) 250
Potenza di aspirazione (W) 60
Aspirazione (mbar) max. 85
Portata aria (l/s) max. 22
Capacità vano raccolta (l) 7
Materiale vano di raccolta Plastica
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo
DN (mm) 35
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Autonomia per ricarica della batteria (min) circa. 10 (2,5 Ah) / circa. 20 (5,0 Ah)
Rumorosità (dB(A)) 64
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 3,1
Peso con imballo (kg) 5,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.2 m
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta fessure
  • Bocchetta poltrone
  • Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in carta: 1 Pezzo(i), Due strati

Dotazione

  • Funzione soffiante
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
Bidone aspiratutto a batteria WD 1 Battery
Videos
Aree di applicazione
  • Interno del veicolo
  • Mobile homes
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Capanno delgi attrezzi
  • Liquidi
  • Officina
  • Stanza hobby
